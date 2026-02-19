AGIP recalculó la Patente 2026: cuánto sube, nuevo vencimiento y qué pasa si ya pagaste

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) informó que ya están disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto a la Patente 2026. Tras la revisión de los valores iniciales, el organismo aplicó un tope a los aumentos y estableció un único vencimiento para la primera cuota y el pago anual anticipado.

De esta manera, tanto la cuota 1 como la opción de pago anual deberán abonarse hasta el 27 de febrero.

Según detalló el organismo, en menos de dos semanas se recalcularon las boletas correspondientes a las cuotas 1, 2 y 3, además del pago anual. El objetivo fue corregir los incrementos derivados de la nueva valuación fiscal de algunos modelos.

El resultado: ningún vehículo registrará una suba superior al 31,8%, porcentaje equivalente a la inflación acumulada de 2025 (ICBA).

Cómo descargar la boleta de la Patente en AGIP

Los contribuyentes pueden consultar y pagar las boletas de distintas maneras:

Desde la web oficial: ingresando a la página de Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en la sección “Pagos – Consulta de boletas”. No requiere clave: solo se necesita el número de dominio del vehículo.

A través de homebanking: las boletas estarán disponibles desde el 20 de febrero en las plataformas bancarias.

Por solicitud online: mediante InfoAGIP, completando el formulario y eligiendo la opción “Solicitud de Boletas por Mail”.

Adhesión a Boleta Electrónica: desde el Portal del Contribuyente se puede optar por recibir la boleta todos los meses por correo electrónico.

Patente 2026: qué pasa si ya pagaste con la boleta anterior

Quienes abonaron la cuota 1 antes de la reliquidación y hayan pagado un importe mayor al que corresponde tras el tope aplicado, tendrán el excedente acreditado automáticamente para próximas cuotas.

En el caso de quienes eligieron el pago anual y registren un saldo a favor, podrán solicitar la devolución del dinero a través de un trámite online que estará habilitado desde el 1 de marzo en el sitio de AGIP.

Cuándo vence la Patente en febrero

La primera cuota y el pago anual anticipado de la Patente 2026 en la Ciudad de Buenos Aires vencerán el 27 de febrero, fecha que quedó unificada tras la nueva emisión.

El organismo recordó que las boletas anteriores quedaron sin efecto y recomendó verificar el nuevo importe antes de realizar el pago.