Choque múltiple en Costanera: un herido de gravedad y tránsito restringido

Un fuerte choque múltiple se produjo en las primeras horas de este sábado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 200, en el tramo comprendido entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Cantilo. El hecho dejó como saldo un hombre herido de gravedad y obligó a restringir de forma parcial la circulación en la zona.

El siniestro involucró a tres vehículos particulares: un Volkswagen Bora, un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 307. Según confirmaron fuentes policiales, el herido de mayor consideración fue el acompañante del Peugeot, quien fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano con diagnóstico de traumatismo de parrilla costal.

En los tres rodados viajaban cinco hombres mayores de edad. El Bora era conducido por un único ocupante. En el T-Cross se desplazaban dos personas y en el Peugeot también iban dos. Tras el impacto, todos lograron salir de los habitáculos por sus propios medios y fueron evaluados en el lugar por el personal médico. El resto de los involucrados recibió el alta en la zona, ya que no presentaba lesiones de gravedad.

Mirá el choque que ocurrió en Costanera Choque Costanera Así fue el operativo que se desplegó en Costanera luego del choque Minutos después arribaron dotaciones de la Bomberos de la Ciudad, que aseguraron el perímetro para evitar riesgos secundarios. El procedimiento incluyó la desconexión de los acumuladores de energía de los tres automóviles, una maniobra que se aplica para neutralizar los sistemas eléctricos tras colisiones de esta magnitud. También se estableció una línea de seguridad para ordenar el tránsito y preservar la escena.

El operativo sanitario y preventivo generó demoras en el acceso hacia la zona norte, en un horario de tránsito fluido en el sector cercano a la terminal aérea. La circulación quedó limitada hasta que concluyeron las tareas de asistencia y remoción de los vehículos siniestrados.