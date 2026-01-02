Accidente fatal en la Costanera: una pareja en moto chocó en una peligrosa curva y murió el conductor

El hombre que conducía la moto y chocó contra el cordón de la Costanera, falleció. En tanto, su esposa sobrevivió al accidente y no quiso ser hospitalizada.

Una pareja de motociclistas sufrió un accidente la tarde de este viernes en la Costanera de Mendoza y murió el conductor. La víctima fatal perdió el dominio de la moto, por motivos que se investigan, chocó y terminó perdiendo la vida. En tanto, su esposa, quien iba como acompañante, sufrió lesiones menores y sobrevivió.

El siniestro fatal se produjo alrededor de las 15.30 cuando las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta por la avenida Gobernador Ricardo Videla, que circulaba hacia el norte, impactó contra el cordón oeste de la curva que se encuentra a la altura de calle Alberdi, en el lado guaymallino de la Costanera.

La mecánica del accidente fatal Fuentes policiales detallaron que luego el rodado atravesó una acequia, terminando a varios metros y reventando la rueda delantera en el trayecto. De esa forma, el hombre que iba al mando del vehículo terminó en el interior de la cuneta, mientras que su pareja quedó tendida sobre la calzada, agregaron.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que arribó hasta la escena junto a policías de la jurisdicción, constató que el conductor había fallecido producto de las lesiones sufridas.

El estado de salud de la esposa del fallecido Por su parte, la mujer presentaba politraumatismos y escoriaciones. Sólo recibió asistencia en el lugar, ya que no quiso ser trasladada a un nosocomio.