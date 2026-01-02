El trágico saldo de muertos por accidentes entre fin de año y el comienzo de 2026 en Mendoza

El cierre de 2025 y los primeros días de 2026 dejaron un saldo trágico en rutas y calles de Mendoza , con una seguidilla de accidentes fatales que se cobraron un total de cinco vidas en distintos puntos de la provincia. Motociclistas, automovilistas y hasta un niño de 6 año, entre las víctimas fatales.

La última jornada de 2025, en la previa de la Nochevieja , estuvo atravesada por la tragedia, con tres muertes en distintos accidentes.

Uno de los casos más conmocionantes ocurrió en alta montaña , más precisamente sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura de Potrerillos , donde un niño de 6 años perdió la vida luego de sufrir un siniestro mientras viajaba con su madre .

Fue pasado el mediodía cuando la conductora circulaba por el citado camino nacional, en dirección al oeste, por motivos que son materia de investigación, a la altura del kilómetro 1.090, perdió el dominio del rodado y terminó volcando sobre la banquina sur, quedando a unos 15 metros de la calzada.

El pequeño fue asistido de urgencia en el lugar, pero no logró sobrevivir a las lesiones sufridas. En tanto, su madre quedó internada en grave estado en el Hospital Central .

Ese mismo día, también en esa zona cordillerana, una familia chilena sufrió un accidente a bordo de un vehículo Kia, sobre la Ruta 7. El conductor perdió el dominio por causas que aún se investigan, volcó y terminó cayendo hacia un barranco, quedando a pocos metros del cauce de un río.

A raíz del siniestro, un hombre identificado como Rolando Salvini, tuvo que ser trasladado en el helicóptero sanitario Halcón III. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció al día siguiente en el citado nosocomio capitalino.

La tercera víctima del miércoles 31 de diciembre fue Fabián Lucero Hualpa, un exconvicto de 28 años, quien murió tras chocar una moto robada contra un colectivo en el cruce de calles Martín Fierro y 25 de Mayo, en Las Heras.

PORTADA LUCERO HUALPA Fabián Lucero Hualpa, el malviviente que murió a bordo de una moto robada en Las Heras. MDZ

El malviviente falleció en el acto, mientras que su acompañante quedó internado con custodia policial. La investigación reveló que el rodado había sido sustraído poco antes del siniestro, en el barrio El Jarillal, y que el fallecido contaba con antecedentes penales.

1 de enero: choque fatal en Año Nuevo

La racha fatal continuó durante la madrugada del jueves 1 de enero, cuando un impactante choque volvió a sacudir al departamento de Las Heras.

Alrededor de las 0.45, en la intersección de Armada Argentina y Godoy, un motociclista perdió el control del rodado y terminó incrustado dentro de un automóvil que se encontraba estacionado.

El joven, de 18 años, sufrió politraumatismos severos y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

2 de enero: un motociclista muerto en la Costanera

El último episodio fatal de esta seguidilla ocurrió la tarde de este viernes, cerca de las 15.30, sobre la Costanera, en el departamento de Guaymallén.

Embed - Choque Costanera

Una pareja que circulaba en una moto Bajaj Rouser 400cc perdió el dominio del vehículo al atravesar una curva pronunciada y peligrosa, a la altura de calle Alberdi. El conductor salió despedido tras el impacto y murió en el lugar, mientras que su acompañante sufrió heridas y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero no quiso ser trasladada a un nosocomio.

La víctima fatal fue identificada como Pedro Gastón Gómez Ripodas, de 45 años.