Quién era el exconvicto que murió al chocar a bordo de una moto robada en Las Heras

Fabián Alejandro Lucero Hualpa tenía 28 años y un reciente pasado carcelario. Su vida terminó trágicamente la mañana de este miércoles al chocar contra un colectivo mientras conducía una moto robada por las calles de Las Heras . El rodado había sido sustraído horas antes a un vecino del sujeto que lo acompañaba, quien quedó hospitalizado con custodia policial.

Fuentes policiales revelaron que la víctima fatal del accidente tenía dos condenas en su haber: una por robo simple en grado de tentativa (2021) y otra por una tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra (2022). Por esa última causa salió de prisión en febrero de 2023, luego de que el juez Sebastián Sarmiento le otorgara la libertad condicional .

Tras esa experiencia carcelaria, el exconvicto no volvió a tener problemas con la Justicia. No obstante, registró cinco pasos por diferentes dependencias policiales lasherinas, cuatro por averiguación de antecedentes y uno como sospechoso de un hurto, acusación que luego no prosperó. Incluso, su última aprehensión tuvo lugar el sábado 20 de este mes.

En total, en la base de datos policial le figuran 36 ingresos a comisarías de la provincia, entre 2018 y este año, acuerdo con la información a la que accedió MDZ .

El siniestro que terminó con la vida de Lucero Hualpa ocurrió alrededor de las 7 cuando un colectivo Mercedes Benz que trasladaba a empleados de recolección de residuos, conducido por una mujer de 53 años, fue impactado por una motocicleta en el cruce de calles Martín Fierro y 25 de Mayo .

A raíz de la colisión, el conductor de la Zanella RX 150cc perdió la vida en el acto, quedando tendido sobre asfalto. En tanto, el acompañante, identificado como Ricardo Ernesto Lucero (20), sufrió politraumatismos graves y fue trasladado al Hospital Central.

accidente las heras El siniestro ocurrió esta mañana en Las Heras. Prensa Ministerio de Seguridad

Por su parte, al verificar el dominio de la motocicleta, los efectivos que trabajaron en la escena constataron que pertenecía a un joven, de 22 años, oriundo del barrio El Jarillal, donde también está domiciliado Ricardo Lucero.

Seguidamente, se dirigieron a su vivienda y les relató a los uniformados que dejó a las 22 la moto estacionada en la vereda y horas más tarde constató que se la habían robado.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal N°1, que tomó intervención en la causa, dispusieron colocar una consigna policial en la habitación donde quedó internado el acompañante de la moto, por las sospechas en su contra como autor de la sustracción del vehículo.