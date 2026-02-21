Godoy Cruz: quiso robar en un negocio, se escapó y lo atraparon

Un hombre trató asaltar un negocio en un barrio de Godoy Cruz pero no logró su cometido. Fue aprehendido por la Policía.

Un hombre de 27 años intentó este sábado por la noche asaltar un negocio ubicado en la calle Álvarez Condarco de Godoy Cruz, pero no pudo hacerlo y tampoco logró fugarse, porque fue detenido por la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 22. Un alerta por el sistema de alarmas comunitarias informó que había sucedido un intento de robo en un local comercial. El delincuente había aparecido con un arma de fuego, quiso sustraer pertenencias pero no lo logró y se escapó.

Cómo fue el intento de robo en Godoy Cruz El personal de la Policía recibió indicaciones y, con las características aportadas, encontró al hombre en la intersección de las calles Renato de la Santa y Paula Albarracín.