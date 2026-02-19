Mariano Santiago habló sin vueltas y apuntó alto con Godoy Cruz

El mediocampista Mariano Santiago analizó el presente de Godoy Cruz Antonio Tomba tras el último compromiso y dejó un mensaje de autocrítica, respaldo al hincha y confianza en el proceso futbolístico.

El volante reconoció la bronca por el resultado: “Quedamos con un sabor amargo porque con una sola situación nos complica n. La categoría es así: cometés un error y lo pagás caro”. Aun así, remarcó que el equipo debe sostener su idea de juego: “El torneo es largo y tenemos que seguir insistiendo con lo que proponemos”.

En lo personal, Santiago valoró la oportunidad de sumar minutos. “Me sentí bien, no venía teniendo continuidad y estoy contento por jugar y tratar de aprovechar cada momento”, explicó. También señaló que los primeros pasajes del partido suelen ser clave para acomodarse: “Generalmente los primeros minutos son para amoldarse al juego y resolver situaciones al instante”.

Sobre el planteo rival, el mediocampista describió un duelo cerrado y físico. “Sabíamos que se iban a cerrar esperando un error. Tienen jugadores fuertes desde lo físico”, dijo, y anticipó un desafío exigente en lo que viene: “Defensores va a ser un rival muy duro, con un estilo marcado, intenso y claro en lo que juega”.

Santiago también le habló al hincha tombino: “Estamos más que agradecidos. Es entendible el enojo por no poder ganar de local, pero que se queden tranquilos porque vamos a dejar todo en la cancha”. Y reforzó la convicción del plantel: “A Godoy Cruz todos le juegan al 100% o más, pero vamos a trabajar para poner al club en el lugar que merece”.

En cuanto a su rol, se definió cómodo como interno, por izquierda o por derecha, con un mediocentro que le permita soltarse. Fuera de la cancha, destacó su adaptación: “Estoy muy tranquilo en Mendoza, mi familia está bien y disfrutamos el ritmo de la ciudad”.

Con autocrítica y confianza, el mensaje de Santiago resume el momento del equipo: sostener la idea, ajustar detalles y convertir el respaldo de la gente en impulso para lo que viene.

Godoy Cruz piensa en el Dragón

Godoy Cruz Antonio Tomba visitará este domingo a las 17 a Defensores de Belgrano por la segunda fecha de la B Nacional. Tras el duelo ante el Dragón, el Expreso permanecerá en Buenos Aires para afrontar su próximo compromiso por Copa Argentina frente a Deportivo Morón, encuentro que se disputará en el estadio de Club Atlético Tigre.