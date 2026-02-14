Godoy Cruz: El Indio Fernández reafirma su compromiso con el club y el objetivo de volver a Primera

El volante de Godoy Cruz , Roberto Nicolás Fernández, rompió el silencio tras el empate de su equipo 1 a 1 ante Ciudad de Bolivar en el estreno de la Primera Nacional. En una semana marcada por los rumores que lo vincularon con Peñarol y dejó en claro dónde está puesta su cabeza: en el Tomba y en el objetivo de pelear arriba.

Tras el empate ante Bolivar 1 a 1, el mediocampista hizo un análisis autocrítico del rendimiento del equipo. “Con un pelotazo largo ellos nos lastiman. Me parece mucho premio, no es excusa. Necesitamos seguir trabajando porque este equipo tiene que pelear el campeonato”, aseguró.

Fernández remarcó que el equipo intentó sostener una idea clara de juego: “Trabajamos en tener la pelota, generar situaciones por las bandas y me parece que por momentos se consiguió ante un rival que se vino a defender. Ahora necesitamos trabajar en la efectividad”.

Sus palabras dejaron entrever conformidad parcial con lo realizado, pero también la exigencia interna de un plantel que sabe que debe dar un paso más si quiere ser protagonista.

En los últimos días, las redes sociales estallaron ante la posibilidad de una salida hacia el fútbol uruguayo. Sin embargo, el “Indio” fue tajante al referirse a esas versiones.

Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional con un modelo de camiseta retro, similar a uno que había utilizado en 2002.

“En las redes sociales se hablan muchas cosas, pero yo tengo la mente puesta en Godoy Cruz porque las redes sociales son otro mundo y yo me quiero enfocar en este mundo, que es Godoy Cruz”, afirmó, despejando dudas sobre su compromiso inmediato.

El objetivo: volver a Primera

Fernández también subrayó cuál es la meta principal del equipo: “El objetivo es volver a Godoy Cruz lo más rápido a Primera y cada partido voy a dejar la vida por Godoy Cruz, que es el escudo que estoy representando”.

En una semana movida, entre análisis futbolístico y especulaciones de mercado, el volante eligió hablar dentro de la cancha y reafirmar su pertenencia. Mientras los rumores continúan, su mensaje fue claro: compromiso total con el presente del club y la ambición intacta de pelear por el ascenso.