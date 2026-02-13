Godoy Cruz prepara un recibimiento histórico para su debut en la Primera Nacional

Hinchas de Godoy Cruz preparan un recibimiento histórico en el Gambarte con colores, símbolos y un gran despliegue para el debut en la Primera Nacional.

Los hinchas de Club Godoy Cruz Antonio Tomba organizan una bienvenida imponente para el equipo en el inicio del torneo de la Primera Nacional. Durante el receso, distintos grupos de socios y simpatizantes impulsaron colectas y realizaron jornadas solidarias —como ventas de pollos— para reunir fondos y montar un recibimiento a la altura de un club de Primera.

La propuesta incluirá un despliegue visual inspirado en el estilo europeo, con los colores del Tomba y datos históricos como ejes de la escenografía. El foco estará en la tribuna sur del Estadio Feliciano Gambarte, donde se espera el momento más pintoresco de la jornada.

La expectativa crece entre los tombinos, que buscan convertir el debut en la segunda categoría en una verdadera fiesta y acompañar al equipo con un marco inolvidable, demostrando que el amor no conoce de categorías.





La terna arbitral estará compuesta por Juan Pafundi como juez principal, mientras que José Castelli y Daniel Zamora serán los jueces de línea. A su vez, Lucas Brumer será el cuarto juez.