Godoy Cruz: Toedli no confirmó el 11 para el debut en la Primera Nacional

En la previa del debut, Mariano Toedli brindó una conferencia de prensa en la que evitó confirmar el equipo titular de Godoy Cruz .

“El equipo lo tengo en la cabeza, pero prefiero esperar”, expresó el DT, dejando en claro que la decisión final dependerá de cómo evolucionen algunos futbolistas en estos días previos al partido.

Toedli hizo hincapié en la preparación del plantel, que se extendió por casi 60 días , con una planificación intensa en lo físico y futbolístico. El cuerpo técnico apostó a una base sólida desde lo físico para afrontar un torneo largo y competitivo.

Además, destacó la importancia de los amistosos disputados , que sirvieron para ajustar detalles tácticos, probar sistemas y dar minutos a distintos jugadores. “Nos dejaron conclusiones positivas”, remarcó.

Se viene la lista de convocados

En cuanto a la convocatoria, el entrenador confirmó que en los próximos días deberá presentar la lista de 20 jugadores que quedarán concentrados para el debut. Allí se terminarán de definir los nombres que estarán disponibles para el estreno oficial.

Con cautela, pero con confianza en el trabajo realizado, Toedli dejó en claro que el plantel llega preparado y con ilusión para comenzar el torneo de la mejor manera.