Toedli prepara un sorprendente 3-5-2 para el debut de Godoy Cruz en el Gambarte

Finalmente llegó el momento esperado. Godoy Cruz volverá a jugar en su estadio cuando este viernes, desde las 20.30, reciba a Ciudad Bolívar en el Feliciano Gambarte .

Un regreso que genera expectativa en los hinchas y que marca un paso importante para el Expreso.

En lo futbolístico, el entrenador Mariano Toedli comienza a perfilar el once titular. Si bien no confirmó oficialmente los nombres, todo indica que apostará a un esquema con línea de tres en defensa, cinco volantes y dos delanteros, un 3-5-2 pensado para tener solidez y amplitud.

El probable equipo sería: Ramírez; Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Camilo Alesandria o Nahuel Brunet; Francisco Gerometa, Vicente Poggi, Juan Andrada, Juan Segundo Morán y Matías Ramírez; Misael Sosa y Nahuel Ullariaga o William Riquelme.

La idea del cuerpo técnico es poblar la mitad de la cancha, manejar los tiempos del partido y aprovechar la presencia de dos delanteros para lastimar a la defensa del conjunto bonaerense.

En paralelo, el club informó que desde hoy los socios pueden reservar su lugar para acompañar al Expreso o pagar el adicional en caso de querer cambiar de ubicación. Además, se pusieron a la venta los palcos del sector norte y se comunicó que, por el momento, las entradas serán exclusivamente para socios.

El Gambarte vuelve a latir. Y Godoy Cruz quiere que el regreso a casa sea con una noche inolvidable.