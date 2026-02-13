Dura jornada para los mendocinos en el Torneo Proyección de Primera

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz cayeron en el Torneo Proyección y ya piensan en una fecha con cruces de alto voltaje.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pudieron sumar en una nueva fecha del Torneo Proyección de Primera y cayeron en sus respectivos compromisos.

La Lepra perdió 2 a 0 frente a Independiente de Avellaneda en Villa Domínico. El equipo mendocino no logró imponer su juego ante el Rojo, que fue más efectivo y se quedó con los tres puntos en condición de local.

Los mendocinos en el Torneo Proyección Por su parte, Godoy Cruz sufrió una derrota agónica en Coquimbito. El Expreso ganaba 1 a 0 con gol de Valdez y parecía encaminarse a una victoria importante, pero Sarmiento reaccionó, lo dio vuelta y sobre el final selló el 2 a 1 para llevarse el triunfo.

Fue una fecha adversa para los equipos mendocinos, que ahora deberán enfocarse rápidamente en lo que viene.

En la próxima jornada habrá cruces de alto voltaje: Racing enfrentará a Godoy Cruz, River se medirá con Gimnasia e Independiente jugará ante Boca.