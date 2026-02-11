Gimnasia y Esgrima sumó su primer punto ante Racing en el Torneo Proyección

Gimnasia igualó 1 a 1 frente a Racing por la segunda fecha del Torneo Proyección 2026 , en un partido disputado y con momentos de buen nivel por parte del equipo mendocino.

La visita abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo a través de Thiago Taborda , quien sacó un remate cruzado que se metió abajo y dejó sin chances al arquero del Lobo.

Antes del cierre de la primera etapa, Axel Ponce apareció para marcar el empate de Gimnasia , resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Racing mostró una leve superioridad desde lo físico y terminó mejor posicionado en el campo, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador. Gimnasia resistió bien y sostuvo la igualdad hasta el final.

Con este resultado, el Lobo sumó su primer punto en la competencia , un empate que sirve como buen punto de partida en el inicio del Torneo Proyección 2026 y deja sensaciones positivas de cara a lo que viene.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.56.01 PM Gimnasia y Esgrima logró su primer punto en el Torneo Proyección.

Lo que viene para los mendocinos en el Torneo Proyección

La fecha continuará el jueves 12 a las 17.00, con las presentaciones de los otros equipos mendocinos en el Torneo Proyección 2026.

Independiente Rivadavia tendrá una prueba exigente cuando visite en Avellaneda a Independiente, en un duelo que se disputará en el predio del Rojo y que pondrá a prueba al equipo azul fuera de casa.

Por su parte, Godoy Cruz será local en el predio de Coquimbito, donde recibirá a Sarmiento de Junín, con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes en el inicio de la competencia.

Dos compromisos claves para los equipos mendocinos, que buscan afirmarse en el arranque del certamen juvenil.