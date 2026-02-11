Gimnasia y Esgrima sumó su primer punto ante Racing en el Torneo Proyección
Gimnasia empató 1 a 1 con Racing por el Torneo Proyección 2026, sumó su primer punto y dejó buenas sensaciones en el inicio del certamen.
Gimnasia igualó 1 a 1 frente a Racing por la segunda fecha del Torneo Proyección 2026, en un partido disputado y con momentos de buen nivel por parte del equipo mendocino.
La visita abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo a través de Thiago Taborda, quien sacó un remate cruzado que se metió abajo y dejó sin chances al arquero del Lobo.
Te Podría Interesar
Gimnasia sumó su primer punto en Reserva
Antes del cierre de la primera etapa, Axel Ponce apareció para marcar el empate de Gimnasia, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.
En el complemento, Racing mostró una leve superioridad desde lo físico y terminó mejor posicionado en el campo, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador. Gimnasia resistió bien y sostuvo la igualdad hasta el final.
Con este resultado, el Lobo sumó su primer punto en la competencia, un empate que sirve como buen punto de partida en el inicio del Torneo Proyección 2026 y deja sensaciones positivas de cara a lo que viene.
Lo que viene para los mendocinos en el Torneo Proyección
La fecha continuará el jueves 12 a las 17.00, con las presentaciones de los otros equipos mendocinos en el Torneo Proyección 2026.
Independiente Rivadavia tendrá una prueba exigente cuando visite en Avellaneda a Independiente, en un duelo que se disputará en el predio del Rojo y que pondrá a prueba al equipo azul fuera de casa.
Por su parte, Godoy Cruz será local en el predio de Coquimbito, donde recibirá a Sarmiento de Junín, con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes en el inicio de la competencia.
Dos compromisos claves para los equipos mendocinos, que buscan afirmarse en el arranque del certamen juvenil.