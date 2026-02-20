Una novela sin fin: qué frenó la salida del Indio Fernández de Godoy Cruz

Cuando el mediocampista de Godoy Cruz tenía todo listo para pasar a Belgrano, un llamado inclinó la balanza y dejó en stand by su salida del Tomba.

El Indio Fernández formó parte del equipo que empató en el debut en la Primera Nacional.

Son horas decisivas para la definición del futuro de Nicolás Fernández, el mediocampista de Godoy Cruz que tiene armadas las valijas, pero todavía su destino es incierto. Durante este viernes, un llamado de otro club hizo frenar su salida a Belgrano de Córdoba, por lo que el futbolista tendrá que seguir esperando para abandonar Mendoza.

Luego de una temporada con un nivel irregular, la salida del futbolista uruguayo era una cuestión de tiempo. Su elevado contrato, sumado a las ganas del jugador de buscar nuevos aires y una relación tirante con los hinchas tras el descenso, llevó a Godoy Cruz a retomar las negociaciones por el mediocampista de 27 años.

Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional con un modelo de camiseta retro que había utilizado en 2002 Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional con un empate ante Bolívar y ahora perderá a una de sus figuras. Alfredo Ponce /MDZ Durante esta semana, el cuadro mendocino y Belgrano llegaron a un acuerdo desde los números (1,5M de dólares por el 60% del pase), por lo que el Indio armó las valijas para viajar este mismo viernes a Córdoba. Sin embargo, un llamado frenó la negociación.

Qué frenó la salida del Indio Fernández de Godoy Cruz Cuando el jugador se disponía a dejar la institución bodeguera después de tres temporadas, una comunicación de parte de Peñarol de Montevideo a Godoy Cruz obligó a los dirigentes del Tomba a consultar con el jugador sobre su futuro.