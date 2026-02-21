El dolor de la familia del hombre que murió en una pelea de tránsito en Berazategui: "la gente dice cosas que no son"

Este viernes, se viralizó un impactante video de una pelea de tránsito que se desató entre un motociclista y un conductor en Ranelagh, partido de Berazategui . Como consecuencia del suceso, el hombre que manejaba el auto, identificado como Darío Lau, falleció por un paro cardíaco, según las primeras hipótesis.

En las últimas horas, la hermana de la víctima, María José Lau, rompió el silencio sobre lo ocurrido. Tanto ella como su madre viven en España, por lo que deben lidiar con el dolor a distancia.

“Me enteré por mi cuñada que me llamó en el momento, nosotros a la distancia no sabemos mucho y es difícil. “No hay palabras para describir como estamos. Estamos acá pasándola muy mal a la distancia. Estamos mal, sin dormir”, relató en diálogo con TN.

María José habló sobre los dichos que apuntan a su hermano como el verdadero agresor: “La gente dice en las redes sociales que mi hermano es un violento, que tenía un palo. Mi hermano es albañil, es trabajador. Es muy doloroso porque dicen cosas que no son”.

“Darío era una persona laburante, un albañil querido por los vecinos, era mi hermano. Tiene dos hijas propias y se hizo cargo de las hijas de su mujer”, contó la mujer, con mucha angustia.

Por otro lado, la hermana de la víctima señaló que tomarán medidas judiciales, más allá de la detención de Agustín Perrone, el joven motociclista de 25 años que lo golpeó segundos antes de morir. “Nosotros vamos a poner abogados para encontrarle la vuelta a todo esto, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Así fue la pelea de tránsito en Berazategui que terminó con un muerto

Portada Choque Berazategui Hombre Muerto

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en la Avenida Agote y 366, Ranelagh, partido de Berazategui. Todo se desató a partir de un choque entre Darío Lau, que manejaba un Chevrolet Corsa, y Agustín Perrone, que iba a bordo de una moto Honda CBX 250.

Luego de haber colisionado, los dos hombres comenzaron a insultarse y amenazarse mutuamente, de acuerdo a lo que puede verse en el video que se viralizó. El conflicto terminó escalando hasta los golpes y el conductor empezó a agredir con un palo a Perrone. En cuestión de segundos, el joven se bajó de la moto y le pegó dos trompadas a Lau.

Un instante después, el hombre se desplomó en el piso y el SAME constató su muerte cuando llegó al lugar. De inmediato, personal de la Comisaría 2ª de Berazategui dispuso la detención de Perrone por el delito de homicidio.

En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo. La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau.

Según contó el excuñado de Darío que vive cerca de la zona, el hombre volvía de su trabajo hacia su casa, cerca de la estación de Ranelagh, cuando ocurrió todo: “Él era diabético, en los videos se escucha que no hablaba como solía hablar él. Puede haber sido producto de los golpes o un paro cardíacocomo dicen algunos. Todavía no lo sabemos”.