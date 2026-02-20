Horror en Berazategui: una feroz pelea de tránsito terminó con un conductor muerto

El hecho ocurrió en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui. La primera hipótesis sostiene que se trataría de un paro cardíaco.

La localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, se encuentra conmocionada por la muerte de un hombre, la cual ocurrió en plena vía pública en medio de un conflicto que se derivó por un choque. El video de la pelea se difundió y viralizó rápidamente.

Todo ocurrió en Agote y Calle 366, muy próximo a la estación de tren de Renelagh. En dicha esquina, el conductor de un Chevrolet Corsa y un motociclista protagonizaron un choque, en el que ambos vehículos perdieron sus espejos retrovisores.

En el video puede verse, primero, como el motociclista, de 25 años, comienza a insultar al conductor, quien seguía dentro del auto: "la p... que te parió, yo también laburo todos los días, mirá cómo me rompiste la moto".

Mirá el video del hecho que ocurrió en Berazategui Choque Berazategui Hombre Muerto Acto seguido, el hombre le pegó una patada a la puerta del vehículo. "Mirá que me voy a bajar. Voy a llamar a la Policía", decía mientras tanto el conductor, de unos 50 años.

Luego de eso, la cámara logra captar cómo el conductor comienza a pegarle al motociclista con un palo en el brazo y el cuello. El motociclista, buscando defenderse, se avalanza y devuelve los golpes. En ese momento, el automovilista cae al suelo. Cuando el servicio médico llegó al lugar, constató que había fallecido.