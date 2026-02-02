Amazon Prime Video llega con las mejores películas y series de febrero que son imperdibles

Amazon Prime Video se prepara para los pochoclos en casa y una cargada agenda cinematográfica que no puede perderse de vista. A un mes del inicio de año y propuestas innovadoras, la plataforma azul brinda una nueva oportunidad de disfrutar solo, en pareja o en familia.

Este mes, Prime apuesta fuerte por el contenido variado, destacando especialmente el suspense , la comedia familiar y las historias románticas .

Cross - Temporada 2: Regresa el detective Alex Cross con un nuevo caso de alto riesgo que involucra a un multimillonario y un asesinato lleno de giros inesperados. Fecha de estreno: 6 de febrero.

Padre no hay más que uno - la serie: La exitosa franquicia de Santiago Segura da el salto a la televisión. Mismo humor y estilo familiar, pero con nuevas tramas y personajes. Fecha de estreno: 6 de febrero.

56 días: Basada en la novela de Catherine Ryan Howard. Lo que inicia como un romance intenso entre Oliver y Ciara se torna en un thriller criminal tras el hallazgo de un cuerpo . Fecha de estreno: 18 de febrero.

Películas y documentales

La meta es el amor: Una comedia romántica protagonizada por Kelly Rowland. La actriz interprete a una mujer que debe compaginar su vida personal y el éxito profesional. Fecha de estreno: 4 de febrero.

Love Me, Love Me: Un drama italiano profundo sobre un joven que intenta reconstruir su vida tras un suceso traumático. Fecha de estreno: 13 de febrero.

El engaño: Acción y aventuras con Priyanka Chopra y Karl Urban. Una ex pirata debe volver a las andadas para proteger a su familia de un viejo enemigo. Fecha de estreno: 25 de febrero.

Man on the Run: Documental musical imprescindible para los fans de The Beatles, centrado en la vida y el legado de Paul McCartney. Fecha de estreno: 27 de febrero.