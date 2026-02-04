Florencia de la V reveló por primera vez el gran costo que tuvo Pablo Goycochea por su relación: "Le costó"

Durante una charla íntima y profunda en el programa de radio de Sebastián Wainraich en Urbana Play, Florencia de la V recordó los comienzos de su relación con Pablo Goycochea . Lejos de la familia consolidada que son hoy, la actriz reveló un dato desconocido sobre el precio que su pareja tuvo que pagar hace años: el despido de su trabajo.

Flor rememoró el momento exacto en que la relación, que hasta entonces intentaban mantener con bajo perfil, se hizo pública de la peor manera. "En ese momento Pablo me había ido a buscar y una cámara de un programa de espectáculos lo había filmado de lejos" , relató.

El contexto social de la época no era el actual, y la conductora destacó la dificultad de presentar a Pablo como su novio ante una sociedad que juzgaba duramente. El incidente ocurrió en el mismo edificio donde ella trabajaba. Al enterarse de que los habían grabado, Georgina intentó intervenir.

"Georgina fue a meterse al control a decirle que no pasen la nota... fue una discusión con el productor ejecutivo. Fue un escándalo, pero al fin y al cabo salió la nota. Lo pusieron todo", contó Florencia .

Lo que nadie supo en ese momento fue la repercusión directa que tuvo esa exposición en la vida profesional de Goycochea , quien se desempeñaba (y se desempeña) como odontólogo.

"A Pablo le costó el trabajo en ese momento. Nadie lo supo porque nunca lo había contado", confesó Flor por primera vez. Según su relato, la clínica donde él trabajaba no toleró la exposición ni la naturaleza de su relación amorosa.

Flor de la V fue contundente al describir la persecución y la mentalidad discriminatoria de aquellos años: "Era como: '¿Cómo puede ser que salgas con una trava?'. Lo echaron en ese momento, o sea, esa fue la consecuencia".

Volver a empezar

flor de la v Florencia y su pareja llevan casados 15 años. Instagram @flordelav

El despido no fue el único obstáculo. La conductora explicó que el estigma persiguió a Goycochea durante un tiempo considerable, cerrándole puertas en el ámbito de la salud. "Le costó mucho entrar a otras clínicas", explicó.

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace de superación. Ante la negativa del sistema a contratarlo por prejuicios ajenos a su capacidad profesional, Pablo tomó una decisión que definiría su futuro: "Se puso su propio consultorio por este tema".