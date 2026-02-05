La insólita iniciativa de Virginia Gallardo con sus carteles de campaña que se hizo viral: "Parece chiste"

Virginia Gallardo se convirtió en tendencia, pero no por su labor legislativa, sino por una acción solidaria que terminó saliéndole al revés. La diputada nacional por Corrientes compartió en sus redes sociales una iniciativa: limpiar la ciudad de la propaganda política y ayudar a los animales callejeros. Sin embargo, la respuesta del público fue letal.

Inspirada en una movida similar de la senadora libertaria María Emilia Orozco en Salta, Gallardo se mostró manos a la obra armando cuchas de cartón utilizando los viejos carteles de su propia campaña . “Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida” , explicó la funcionaria en el video donde se la ve recortando y pegando las estructuras que luego distribuyó por distintos puntos de su provincia natal.

El argumento de Gallardo fue claro: la acción buscaba dar refugio a los animales en situación de calle y, al mismo tiempo, contribuir con la limpieza urbana reutilizando los afiches que suelen quedar abandonados tras las elecciones.

Pero la buena intención chocó de frente con la lógica de los usuarios de internet, quienes rápidamente señalaron un fallo técnico en el plan: la resistencia del material. Las críticas más feroces apuntaron a que el cartón, al primer contacto con el agua, se deshace, dejando a los animales nuevamente a la intemperie.

“¿Enserio hay que aplaudir unas casitas de cartón?” , expresó un usuario, mientras que otros fueron más directos: “Parece chiste, pero lastimosamente es real” y "Llueve y se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón" .

¿Solidaridad o marketing?

virginia gallardo Virginia en el Congreso. Instagram @virchugallardo

Más allá de la cuestión climática, el otro foco de conflicto fue la exposición de la caridad. Al ver a la diputada posando junto a las cajas que llevaban su propio rostro impreso (por ser carteles reciclados), muchos la acusaron de demagogia y oportunismo.

“El bien se hace, no se presume. Cuando hay cámaras de por medio, deja de ser caridad para convertirse en publicidad”, fue uno de los comentarios más virales, resumiendo el sentir de una parte de la audiencia que vio en el gesto una estrategia de imagen más que una solución real para los perros de Corrientes. Lo que para Gallardo fue un acto de reciclaje y amor animal, para las redes terminó siendo un ejemplo de "lo que no hay que hacer".