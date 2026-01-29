Axel Kicillof analiza hacer algo que nunca se animó: podría presidir el PJ bonaerense

Axel Kicillof podría presidir el PJ bonaerense . La propuesta surgió de un grupo de intendentes y dirigentes con experiencia en el peronismo bonaerense, sacudidos por la frase de Juan Domingo Perón, reproducida al inicio de esta semana por MDZ , en el que se demandaba una drástica decisión del gobernador de cara a su pretendido proyecto presidencial asociado al principal partido de oposición.

“No puede conducir lo que no se construye” caló hondo. Y hoy, en un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro, de diferentes maneras, los intendentes le pidieron a Kicillof que encabece el Partido Justicialista bonaerense y desde ahí “se acomoda el resto”.

Durante estas semanas, a pesar de la “feria veraniega”, el peronismo kirchnerista renovador los debates se centraron en la “falta de rebeldía” de los más importantes y curtidos dirigentes, la “ausencia de proyectos, porque no le hablamos a nadie” y “el híbrido que representa hoy Fuerza Patria”.

Con optimismo, un ex funcionario de Cristina le dijo a MDZ que la expresidenta de la Nación “está convencida que tiene que ayudar a la unidad”, pero debajo de ella aparecen expresiones y deseos que “todo lo que se haga se realice con su consentimiento”, inclusive, con una foto tradicional que se la muestre. Eso no pasaría.

El gobernador bonaerense siempre se resistió a ser parte del PJ , tanto a nivel nacional como provincial. Inclusive hasta ayer nomás era muy fuerte la versión que ponía como su representante en el partido a su vice, Verónica Magario. “No podes seguir delegando… Asumí vos y dejás en claro que tenés ganas de conducir”, le dijo un experimentado dirigente bonaerense que lo quiere y lo respeta.

Kicillof apoya el pedido de los intendentes. Come más asados y sorprendió con su aceptación a presidir el PJ

Con su presencia, otras propuestas, como las de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno y del Movimiento Evita que había salido a pintar por el acceso oeste su propuesta para presidir el PJ, podrían encontrar un cause que no signifique un destrato. Federico Otermín, otro de los lanzados, tampoco estaría en desacuerdo, aunque él era impulsado por la dupla Máximo Kirchner – Martín Insaurralde.

Hacia el 8 de febrero: avales, internas y el equilibrio con La Cámpora

El cierre de listas será el próximo 8 de febrero y la idea de la reunión realizada este mediodía era intercambiar datos sobre la recolección de avales para presentarse a una interna contra La Cámpora. En mas de veinte localidades las diferencias parecen irreconciliables, pero ahí el MDF está partido en dos o tres corrientes, entonces, puede terminar en “unidad” también.

En el seno del peronismo kirchnerista renovador aún no hay certezas de cómo terminará esta nueva etapa de discusión interna, pero siempre aclaran que "la posibilidad de que Axel presida el PJ no tiene mucho que ver con silenciar las tensiones que tenemos en nuestra familia sino para empezar a ordenarla un poco más".