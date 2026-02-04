El CEO de JP Morgan Argentina elogió la gestión de Javier Milei: "Esta vez es diferente de verdad"

Facundo Gómez Minujín proyectó un retorno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito para marzo y destacó la convicción del Gobierno en el déficit cero y la baja de la inflación.

El CEO de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, expresó su optimismo sobre la dirección estructural que atraviesa el país bajo la actual administración. En declaraciones al medio El Cronista, el ejecutivo aseguró estar "muy seguro de que esta vez es diferente de verdad", haciendo énfasis en la convicción del presidente Javier Milei respecto a dos pilares fundamentales: el déficit cero y la inflación baja.

Para él, esto es algo que "nunca ha tenido otro presidente": la firmeza en los objetivos de equilibrio fiscal y control de precios. El directivo subrayó que la reducción de la inflación "va a generar un efecto muy positivo en la Argentina, como se lo vio en todos los países de latinoamérica", contrastando con la situación previa donde la convivencia con la inflación "desorganiza un país y lleva a la corrupción, la mala praxis y la ineficiencia".

La lucha contra el déficit fiscal En diálogo con El Cronista Stream, el CEO del banco estadounidense también destacó la batalla contra el déficit fiscal y rechazó la idea de que a la entidad financiera le convenga que Argentina tome deuda. "Cuanto menos deuda emita el país, mucho mejor, porque nosotros vamos a tener negocio corporativo, que es el que realmente importa. Es mucho más importante que a un país le vaya bien para que al banco le vaya bien", planteó.

¿Cuál es la proyección para Argentina en 2026? Gómez Minujín trazó un panorama esperanzador para el año en curso: "Va a haber más exportaciones, menos inflación, crecimiento y un nivel de estabilidad que al argentino en general lo va a tranquilizar". Aunque reconoció que "siempre hay interrogantes", el ejecutivo manifestó estar "más inclinado a que a Argentina le va a ir bien que a que le va a ir mal".

El banquero se apoyó en los logros recientes al señalar que "en dos años se hizo muchísimo respecto a cómo estábamos", aunque advirtió sobre la falta de conciencia generalizada: "No hay tanta conciencia de lo mal que estábamos, de dónde veníamos. Todo estaba como para que el país explotara y hoy ves una situación de estabilidad".