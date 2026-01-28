Riesgo País: cuál es el factor clave que impulsó la baja del índice y por qué es importante

El riesgo país cerró el martes en 494 puntos básicos . De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan quebró la barrera de las 500 unidades por primera vez desde junio de 2018 empujado por la acumulación de reservas del Banco Central ( BCRA ).

En lo que va del año, el BCRA sumó US$1.049 millones en el mercado cambiario. Las estimaciones oficiales apuntan a adquirir este año entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, según el grado de remonetización de la economía. Es decir, el Central ya obtuvo el 10% del piso del objetivo plenteado por el equipo económico.

Esta aceleración en el proceso de adquirir divisas, y engrosar las arcas de la entidad monetaria, derivó por un lado en la suba de los bonos, lo que refleja una mayor confianza por parte de los inversores. Y, por otro lado, apuntaló la caída del reisgo país hasta 495 unidades, un nivel que Argentina no veía desde el 11 junio de 2018, cuando el EMBI llegó a tocar los 487 puntos.

Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, el índice retrocedió 587 puntos y casi 1.000 unidades desde el máximo del año pasado.

Cabe señalar que el programa con el FMI asume un nivel de 500 puntos al que el país accedería en 2026 para colocar deuda en los mercados internacionales por un monto de US$5.000 millones.

Qué puede pasar con el índice hacia adelante

"Este movimiento está en línea con nuestra visión de que la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario, al permitirle al BCRA acumular reservas, habilitaría una compresión gradual del riesgo país. El mercado viene validando el esquema de manera paulatina, a medida que se consolida la compra de dólares y el marco cambiario gana credibilidad, en medio de una semana positiva para los créditos emergentes", sostuvo María Belén San Martino, economista de Balanz.

En el corto plazo, el proceso de comrpas de dólares del BCRA se ve favorecido por una mayor demanda estacional de pesos y por un flujo positivo de divisas, impulsado por la emisión de Obligaciones Negociables por parte de empresas. Aún restan por liquidarse alrededor de US$3.600 millones de deuda corporativa, lo que debería seguir dando soporte al proceso de acumulación de reservas.

"Hacia adelante, vemos margen para una mayor compresión del riesgo país si el BCRA mantiene la compra de reservas durante la temporada alta de cosecha", agregó San Martino.

Argentina se acerca a la vuelta a los mercados y el caso Ecuador como ejemplo

Este escenario acerca a la Argentina a los mercados internacionales, algo que no ocurre desde el gobierno de Mauricio Macri. El país necesita que la tendencia continúe para mejorar las condiciones para futuras colocaciones de deuda en el exterior y así conseguir financiamiento para rollear los vencimientos en moneda extranjera que enfrenta en el resto del año.

Un dato que entusiasma al oficialismo es la reciente colocación de Ecuador, un país comparable con Argentina de acuerdo a los analistas por su nivel de riesgo país y el historial defaulteador que comparten.

Su reciente emisión de deuda con vencimientos en 2034 y 2039 a tasas de 8,75% y 9,25%, respectivamente; abre la mirada del mercado ante una posible salida a los mercados de crédito por parte del gobierno argentino antes de los vencimientos de julio.

Sobre el caso de Ecuador, el Portfolio Personal de Inversiones (PPI) señaló: "El gobierno informó que recibió ofertas por US$2.480 millones correspondientes a los bonos 2030 y por US$2.120 millones de los bonos 2035, en el contexto de su programa de recompra en efectivo. En total, Ecuador recomprará cerca de US$3.000 millones de bonos globales, principalmente a partir de los títulos con vencimiento en 2030 y, en menor medida, de los bonos 2035".

"En términos comparativos, países como Ecuador accedieron recientemente al mercado internacional con un riesgo país en torno a 430 puntos, por lo que creemos que Argentina todavía necesita algo más de compresión para volver de manera fluida al mercado. En ese sentido, eventuales operaciones de manejo de pasivos, como Ecuador, podrían acelerar ese proceso y facilitar el acceso al financiamiento externo", cerró María Belén San Martino.