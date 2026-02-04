Vaca Muerta arrancó 2026 a todo ritmo: enero tuvo la 2° mejor marca pero decaen los pozos convencionales

Con un crecimiento del 36% respecto del año anterior, la producción de las petroleras que actúan en Vaca Muerta arrancó enero con un ritmo muy importante, totalizando 2401 etapas de fractura en el mes, la segunda mejor marca histórica luego de mayo pasado cuando contabilizó 2.588.

Es una tendencia creciente, al punto que la extracción de la roca madre ya representa el 60% de la producción de petróleo a nivel nacional y el 50% del gas natural.

En contraste, la producción en pozos convencionales muestra una clara declinación, en parte por agotamiento de los pozos existentes, pero también porque el potencial de Vaca Muerta es tan grande y el fracking obliga a inversiones permanentes para impulsar la producción, por lo que las empresas están volcando casi todos sus recursos al no convencional.

Según los datos que surgen del informe elaborado por Luciano Fucello, Country Manager de NCS Multistage, en el primer mes del año se realizaron 2.401 punciones, con fuerte participación del petróleo con 1.968 operaciones, a las que se sumaron 433 vinculadas al gas natural.

Tras finalizar el 2025 con un total acumulado de 23.784 etapas de fractura en Vaca Muerta , una estimación de la Fundación Contactos Petroleros apunta a un piso de 28.000 punciones este año.

Cuencas maduras

En este panorama todas las cuencas petroleras convencionales mostraron números en baja en 2025 con caídas de hasta -17%. YPF, la principal petrolera del país, ya decidió concentrar sus operaciones en Vaca Muerta y comenzó a desprender de algunos activos en el convencional, aunque mantiene la mayor parte de sus operaciones.

La crítica situación en el convencional es de tal magnitud que el Gobierno dispuso un nuevo esquema de retenciones móviles según la cotización internacional del barril de crudo.

El decreto 59/2026 del pasado 28 de enero dispone que habrá retenciones cero (0%) cuando el precio internacional del barril (Brent) es igual o inferior a 65 dólares (Valor Base). Por su parte, la alícuota será del 8% si el barril supera los 80 dólares (Valor de Referencia), y un esquema móvil de fórmula variable si el precio se mueve entre 65 y 80 dólares el barril.

Petroleras en movimiento

En el desagregado por empresas el resultado de enero en Vaca Muerta no tuvo sorpresas en cuanto al liderazgo, que desde sus inicios recae en la estatal YPF. En esta ocasión, alcanzó las 1.092 etapas de fractura. El informe destaca que las operaciones de fractura fueron encargadas a la empresa Halliburton, que realizó 545 punciones, y a SLB, que aportó otras 547 facturas.

En segundo término se ubicó Vista Energy, la empresa que conduce el ex YPF, Miguel Galuccio, que realizó 296 etapas de fractura, operadas por Calfrac (49) y SLB (247).

Más atrás quedó Pluspetrol Cuenca Neuquina, que tiene a su cargo los activos comprados a la estadounidense ExxonMobil. Pluspetrol anotó 224 etapas de fractura, que fueron realizadas por Halliburton.

Más fracturas

Le sigue a TotalEnergies con 196 etapas, que le encargó las operaciones a Tenaris, la compañía de Grupo Techint.

Justamente, debajo se ubicó Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que totalizó 192 etapas de fractura y, como es lógico, todas las operaciones fueron realizadas por Tenaris.

Pan American Energy (PAE), por su parte, realizó 179 etapas de fracturas, realizadas por Calfrac, en tanto que Pampa Energía anotó 163 operaciones realizadas por Halliburton.

Asimismo, Pluspetrol terminó el mes con 59 etapas de fractura y todas fueron realizadas por Servicios Petroleros Integrados (SPI).