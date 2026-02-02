Cuál es la multinacional petrolera que deja Vaca Muerta y cuál es la razón para cambiar de planes

Después de casi nueve años de presencia en Vaca Muerta , una multinacional petrolera decidió dejar sus posiciones en la formación no convencional, lo cual genera cierta sorpresa en la industria, dado el desarrollo que está teniendo y el potencial exportador para los próximos años.

Sin embargo, la buena noticia es que la mencionada multinacional, no levanta sus inversiones en el país, sino que ha tomado la decisión estratégica de concentrar sus operaciones en un nicho que puede ser la vedette el mercado petrolero sudamericano en la próxima década.

La operación de venta de activos entre la noruega Equinor y Vista Energy por unos 1000 millones de dólares incluyó la participación no operada del 30% de Equinor en el bloque Bandurria Sur, así como su participación no operada del 50% en Bajo del Toro. Pero aún en este contexto, Equinor aseguró que "su licencia offshore no está afectada por la operación", informó el portal especializado Más Energía (+E).

Según el acuerdo esta adquisición inicial de participación del 30% en Bandurria Sur y del 50% de Bajo del Toro supone una cesión posterior de Vista, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, a YPF del 4,9% y 15% respectivamente.

De este modo, Vista se quedaría finalmente con 25,1% de Bandurria Sur y 35% de Bajo del Toro, manteniendo firme sus inversiones en Vaca Muerta, que ya superan los US$ 6.500 millones. Según informaron las empresas esta operación estaría finalizada y sería efectiva el 1 de julio de 2026, aclarando que los intereses devengados se incluirán y pagarán al cierre.

La estrategia de Equinor

"Estamos materializando el valor de dos activos de alta calidad que hemos desarrollado activamente, mientras continuamos optimizando nuestra cartera internacional”, señaló Philippe Mathieu, vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción Internacional de Equinor.

Y agregó, para despejar dudas sobre su continuidad en el país: "Esta transacción fortalece la flexibilidad financiera de Equinor mientras evaluamos oportunidades en nuestros mercados internacionales estratégicos, donde prevemos un crecimiento sustancial hacia 2030. Al mismo tiempo, mantenemos nuestra opcionalidad a través de nuestras posiciones offshore en Argentina", destacó Más Energía.

Equinor 1.jpg

Equinor es líder mundial en exploración y producción offshore y en Argentina mantiene una importante presencia en ese campo. Presente en Argentina desde 2017, cuando ingresó a Vaca Muerta a través de un acuerdo de exploración conjunta con YPF en Bajo del Toro, amplió sus inversiones en la formación no convencional en 2020 con la adquisición de Bandurria Sur.

Ocho licencias offshore

Pero un paso relevante tuvo lugar en 2019 cuando Equinor agregó ocho licencias de exploración offshore a su cartera en la Cuenca Argentina Norte y en las cuencas australes de Malvinas y Austral. A pesar del tiempo transcurrido la evaluación del subsuelo marino continúa, con el fin de determinar el curso comercialmente más atractivo para las operaciones offshore. Hay que aclarare que en la actualidad no existen compromisos de perforación en las licencias.

"Esta es una decisión impulsada para incrementar el valor de nuestra cartera internacional y para agudizar nuestro enfoque en Argentina", señaló Chris Golden, vicepresidente senior para Estados Unidos y Argentina en Exploración y Producción Internacional de Equinor.