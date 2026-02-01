Mientras todos hablan de Vaca Muerta, un sector tradicional exportó casi 30% en 2025

De un tiempo a esta parte, al hablar de la oferta futura de dólares en la economía argentina las miradas de los analistas invariablemente se dirigen a Vaca Muerta , que en 2025 anotó exportaciones por unos US$7.800 millones. Sin embargo, se olvida el aporte de sectores tradicionales como el agro con ventas al exterior muy por encima del petróleo.

En el caso de la agroindustria, en 2025 generó exportaciones por $50.549 millones de dólares , un 9,3% más que el año anterior. Sin dudas se trata de un ingreso de divisas que supera por lejos lo aportado por la industria petrolera, pero además es un conglomerado de más de 60 sectores que viene cumpliendo el rol de proveedor de dólares de la economía desde hace décadas.

En ese sentido, el sector ganadero es todo un símbolo de la economía nacional, al punto que la carne argentina es casi una marca país. ASí quedó reflejado en la reciente Gulfood Dubai, la feria de alimentos más importante del mundo árabe, y un a de las cuatro más relevantes en el merado de alimentos, en la que se lograron cerrar importantes negocios y se obtuvieron buenos precios, de hasta casi 19.000 dólares la tonelada (incluyendo el flete).

Justamente la fuerte suba de los precios internacionales de los principales cortes explica que en 2025 las exportaciones de carne vacuna hayan trepado a 3.884 millones de dólares , récord en divisas aportadas por el sector, correspondientes a 713.364 toneladas peso producto.

Una primera lectura permite ver que la clave estuvo en los precios de venta y no en los volúmenes exportados, dado que se exportó un 7,2% menos en volumen, pero el nivel de facturación se incrementó 28,5%.

"Tomando los datos del Indec, sin corregir por posibles duplicaciones derivadas del cómputo de huesos con carne, el valor promedio por tonelada de producto embarcado fue de US$5.444. Este valor, frente a un promedio de US$3.931 por tonelada registrado un año atrás, representa una mejora interanual del 39% y se ubica entre los niveles más elevados de los últimos años, solo comparable con los registrados en 2022", destaca un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Carne argentina

Pero se pregunta en este contexto, cuánto de este resultado responde a un cambio en el perfil exportador y cuánto proviene del "excepcional momento que atraviesa el mercado de la carne vacuna a nivel internacional", una tendencia que los exportadores ganaderos están aprovechando con creces.

Un dato es claro y es que en los últimos meses los precios internacionales de la carne vacuna tuvieron un salto. Pero no es lo único, también los cambios en la demanda favorecieron a Argentina.

"Tomando como referencia el Índice de Precios de la Carne elaborado por la FAO, se observa que las cotizaciones registradas durante el 2025 se ubicaron en promedio un 12% por encima de nivel de precio del año previo, impulsado por subas de valores en los tres principales proveedores de carne a nivel mundial: Brasil, Australia y Estados Unidos" explican desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Estrategia exportadora

Pero la jugada relevante para el país fue que hubo un cambio en la estrategia comercial de los exportadores argentinos, buscando maximizar el valor de sus ventas al exterior, logrando así redireccionar los embarques hacia destinos donde un mismo producto obtiene mejores precios de comercialización.

Los tres principales destinos por valor comercial de los productos son la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, los cuales "han ganado protagonismo durante el último año, en detrimento de la participación de China", donde el producto exportado es de menor valor comercial.

Expo carne vacuna 2025 destinos

Así, China contrajo sus volúmenes de compra en un 13%, pasando de un máximo de 569.000 toneladas peso producto en 2024 a 498.000 en 2025. De esta manera, bajó su participación como destino del 74% al 70%.

Cambio de pantalla

Mientras en China el valor promedio de cada tonelada de carne el año pasado se ubicó en torno a los US$3.800, en la Unión Europea se pagan a casi US$13.000 (más de 20% por encima del año anterior), en EE.UU. los cortes congelados sin hueso cotizaron a US$6.700 la tonelada, subiendo 36% en el año, mientras que los productos refrigerados de alto valor comercial, tuvieron precios promedio que rondaron los US$12.300 por tonelada. "En este segmento se registró el mayor incremento en términos de valor, con una suba interanual del 54 %", señaló la BCR.

En 2025, los cinco principales destinos fuera de China —UE, Chile, Israel, EE. UU. y Brasil— representaron el 26% del volumen total embarcado, explicando el 46% de las divisas generadas por el sector, de modo que "cada tonelada de carne exportada a estos destinos aportó, en promedio, más de US$9.600, es decir, US$5.800 más que lo generado por cada tonelada enviada a China", remarcaron los analistas de la Bolsa rosarina.