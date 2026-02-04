El Gobierno confirmó nuevas inversiones por US$14.000 en el marco del RIGI: cuáles son los proyectos

El canciller Pablo Quirno confirmó que la empresa Glencore planea invertir más de US$14.000 millones en dos proyectos de minería estratégicos vinculados a la producción de cobre que se viabilizarán a través del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones . Se trata de El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca.

El anuncio lo realizó en una publicación en la red social X tras el encuentro con Gary Nagle, CEO de la empresa.

En rigor, Glencore ya había realizado el anuncio de la presentación de solicitudes para la inclusión de sus Proyectos El Pachón y Agua Rica en el RIGI, con una inversión de capital esperada de US$4.000 millones para desarrollar Agua Rica y US$9.500 millones para desarrollar El Pachón (Fase 1) en la próxima década.

Se espera que los proyectos en conjunto generen más de 10.000 empleos directos durante la fase de construcción y más de 2.500 empleos directos una vez en funcionamiento. Gary Nagle, director ejecutivo de Glencore, comentó en el mes de agosto pasado que "el presidente Milei y su administración merecen el reconocimiento por la introducción del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer importantes inversiones extranjeras al país".

“Esperamos trabajar con el gobierno federal y las respectivas administraciones de San Juan y Catamarca para hacer realidad estos proyectos, contribuyendo a las economías provinciales y nacionales, y consolidando la posición de Argentina como una de las jurisdicciones mineras líderes en el mundo”, señaló.

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, comentó por su parte que “el RIGI proporciona una plataforma clave para el desarrollo de la importante dotación de recursos naturales de Argentina. Estoy seguro de que el sector minero puede ser un contribuyente importante a la economía argentina con los proyectos El Pachón y Agua Rica apoyando la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo”.

Minería de cobre

El proyecto El Pachón (“Proyecto El Pachón”) es un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala ubicado en la provincia de San Juan, Argentina. Actualmente, el proyecto cuenta con recursos minerales medidos, indicados e inferidos estimados de aproximadamente 6 mil millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,43 % de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno.

El Proyecto Agua Rica ("Proyecto Agua Rica") es un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno ubicado en la provincia de Catamarca, Argentina. Actualmente, cuenta con recursos minerales medidos e indicados estimados de aproximadamente 1.200 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,47 % de cobre, 0,20 g/t de oro, 3,40 g/t de plata y 0,03 % de molibdeno. El proyecto prevé utilizar las instalaciones de procesamiento de Alumbrera, ubicadas a 35 km del yacimiento Agua Rica, para procesar el mineral, lo que dará origen al proyecto MARA.