La panelista desembarcó en las cocinas de MasterChef Celebrity para reemplazar al exfutbolista y no tardó en incomodar a la conductora: los detalles.

El clima en las grabaciones de MasterChef Celebrity subió de temperatura, pero no precisamente por las cocinas. La incorporación temporal de Yanina Latorre al jurado, en reemplazo de Maxi López, quien se ausentó tras el reciente nacimiento de su hijo Lando, trajo consigo el estilo punzante que caracteriza a la conductora de SQP.

Fiel a su esencia, Latorre no dejó pasar ni cinco minutos antes de acorralar a Wanda Nara con una duda que circula en el ambiente desde que la expareja mostró una renovada "buena onda".

Sin vueltas y aprovechando la confianza que las une, Yanina lanzó el interrogante que dejó mudos a todos en el set: “¿Hay tensión sexual con Maxi López?”. El comentario provocó gestos de asombro inmediato en La Joaqui e Ian Lucas, compañeros de jurado, quienes quedaron expectantes ante la reacción de la conductora del reality, que por un momento perdió el hilo.

La respuesta de Wanda Embed - Wanda Nara sorprendió al confesar qué pasa hoy con Maxi López y fue contundente: "Acá se siente..." Wanda no se hizo esperar. A más de 12 años de aquella escandalosa separación que paralizó al país, la empresaria fue tajante para despejar cualquier rumor de "cenizas" en el vínculo. “¡No! ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”, sentenció la mediática, buscando cerrar de forma definitiva las especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental con el padre de Valentino, Constantino y Benedicto.

Sin embargo, Latorre, lejos de conformarse con la negativa, decidió redoblar la apuesta frente a las cámaras. Con una mirada cómplice hacia el resto del equipo, la panelista disparó entre risas: “Wanda es escondedora”, dando a entender que, para ella, la química entre los ex es más evidente de lo que intentan mostrar.