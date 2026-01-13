Afirman que se estarían filtrando fotos muy íntimas de Luciano Castro con una supuesta amante

En A la Tarde revelaron una fuerte información y el escándalo sigue rodeando al actor.

Luciano Castro se encuentra pasando un momento bastante complicado luego de los audios que se conocieron donde le habló a una joven que vive en España. En las últimas horas revelaron que estarían filtrándose nuevas fotos íntimas del actor.

En A la Tarde (América) dieron detalles contundentes sobre este nuevo dolor de cabeza que tiene el actor luego de que salió a la luz una nueva y supuesta amante: "Habría una tercera persona ofreciendo imágenes íntimas de Luciano Castro a diez mil dólares", contó Luis Bremer.

"No entra todo el cuerpo porque el plano es más ajustado, pero son imágenes íntimas de él", siguió contando el panelista de América sobre el material fotográfico. También hay que decir que el actor se comunicó con su abogado para intentar frenar la viralización de las fotos íntimas.

Valeria López sería la supuesta nuevamente amante de Luciano Castro y Karina Mazzocco dejó en claro que de forma repentina se bajó de la nota: "Estaba arreglada una nota con Valeria López, tenía muchas cosas para contarnos, pero inesperadamente se bajó y no entendemos qué fue lo que sucedió".