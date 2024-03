Tamara Báez compartió fotos íntimas con su novio en un hotel alojamiento

Tamara Báez sorprendió a todos al compartir unas fotos íntimas con su novio en a través de sus redes sociales. Desde que confirmó su noviazgo con Thiago Martínez, la expareja de L-Gante no para de mostrarse enamorada, y ahora, subió la apuesta con una publicación realizada en sus historias de Instagram donde se la ve junto a su pareja en un jacuzzi de un hotel alojamiento.

En la imagen, que no fue guardada para la intimidad de la pareja, se puede apreciar a Tamara Báez en ropa interior mientras que Thiago Martínez se encuentra sin remera dándole un beso en la mejilla. Ambos están parados al borde de un jacuzzi lleno de espuma.

Tamara Báez compartió una foto íntima en sus redes sociales donde se la ve junto a su novio en la habitación de un hotel alojamiento. Foto: Instagram/ Tamara Báez

Asimismo, su novio subió una historia que Tamara reposteó donde se puede ver que realizaron un servicio de comida al cuarto mostrando dos sándwiches de jamón y queso con verduras, papas fritas y gaseosa. “Nunca dejaban de comer”, escribió la mama de Jamaica acompañando el texto con emojis de lágrimas de risas y de corazón rojo.

Tamara Báez le dedica su amor a Thiago Martínez

Luego de haber terminado con el cantante L-Gante, con quien tiene una hija en común llamada Jamaica, Tamara Báez volvió a formar pareja con Thiago Martínez, a quien no para de dedicarle su amor a través de sus redes sociales.

En esta nueva etapa de su vida y disfrutando de su romance, recientemente, Tamara compartió distintos momentos del festejo de cumpleaños de su novio. “Se festeja el cumple de mi amor. Te amo, bebé”, escribió en sus historias de Instagram.

Tamara Báez reposteó una publicación de su novio Thiago Martínez durante su encuentro íntimo. Foto: Instagram/ Tamara Báez

Por su parte, Thiago Martínez agradeció la publicación de su novia con unas románticas palabras. “Cómo agradecer lo feliz que me hacés, amor. ¡Gracias por todo! Te amo, vamos por más momentos lindos. Te amo, mi amorcito”, escribió el joven.

Tamara Báez reaccionó fuerte ante la crítica de una usuaria

Es sabido que Tamara Báez mantiene una gran interacción con sus seguidores en redes sociales, por lo que suele responder a consultas y comentarios que realizan sus fans. Sin embargo, hace unos días, la mamá de Jamaica tuvo una fuerte reacción cuando una usuaria realizó críticas a su cuerpo.

La reacción de Tamara Báez ante las críticas que recibió por su cuerpo. Foto: Instagram/ Tamara Báez

“¿Por qué engordaste tanto?”, fue la pregunta que le hicieron a Tamara. Lejos de quedarse callada, la joven respondió de manera contundente. “Dejé de amamantar a mi hija. Forrxs, siempre queriendo bajar la autoestima. Acepten los cuerpos de las personas como son. Yo me siento en mi mejor momento, me estoy por operar las lolas y no me hace falta nada para estar bien y sentirme linda. Cuando pesaba 32 kilos ya la pasé súper mal. Vivan y dejen vivir”, escribió notablemente molesta.