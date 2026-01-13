La drástica y sorpresiva decisión de Luciano Castro y Griselda Siciliani que confirmaría su separación

En medio de audios, rumores y versiones cruzadas sobre Luciano Castro, la pareja habría tomó una decisión terminante que no pasó desapercibida.

Luciano Castro ha quedado en el ojo de la tormenta en los últimos días tras la difusión de audios comprometedores que le habría enviado a Sarah Borrell. Aunque en un primer momento Griselda Siciliani intentó bajarle dramatismo al episodio, la aparición de nuevos mensajes terminó por agravar la situación.

En paralelo, el pasado domingo trascendió que el actor habría mantenido un romance con una empresaria argentina, a quien habría conocido durante la grabación de una campaña publicitaria.

Luciano Castro y Griselda Siciliani El actor quedó envuelto en una polémica por audios e información que se filtró. Captura de pantalla Instagram Castrolucianook. Como si eso fuera poco, Fernanda Iglesias contó que existe otro audio en el que el artista estaría llorando y le imploraría a otra mujer que sigan viéndose, al tiempo que aseguraría que va a "dejar a Griselda".

La acumulación de audios, rumores y versiones habría terminado por colmar la paciencia de Siciliani, que ya no estaría dispuesta a tolerar más situaciones incómodas ni quedar nuevamente en el centro de la polémica.

Karina Iavícoli X Fue Karina Iavícoli quien contó que Siciliani y Castro dejaron de seguirse. Captura de pantalla X Karinaiavicoli. Como señal de que la crisis habría escalado a otro nivel, en las últimas horas ambos tomaron una decisión contundente. Según informó este martes Karina Iavícoli en su cuenta de X, Griselda Siciliani y Luciano Castro dejaron de seguirse en Instagram.