El debate por la infidelidad de Luciano Castro que dejó expuesto a Diego Brancatelli en vivo: "Nadie se muere"
En medio del debate por las infidelidades de Luciano Castro en A la Barbarossa, el periodista fue acorralado por el tema y no tuvo más alternativa que hablar.
En A la Barbarossa analizaron en profundidad el escándalo que rodea a Luciano Castro, tras la difusión de su presunta infidelidad y las entrevistas que el actor dio en los últimos días desde la Costa Atlántica, donde decidió enfrentar a la prensa y asumir públicamente lo ocurrido.
El tema dominó gran parte del programa matutino de Telefe, impulsado además por la viralización del audio que Castro le habría enviado a Sarah Borrell, material que rápidamente se transformó en meme y disparó un sinfín de opiniones en redes sociales sobre su vínculo con Griselda Siciliani.
Durante más de media hora, Georgina Barbarossa y su panel intercambiaron posturas, experiencias y reflexiones sobre la infidelidad, sus consecuencias y la exposición pública que generan este tipo de situaciones cuando involucran a figuras mediáticas. Sin embargo, hubo una actitud que no pasó desapercibida en la mesa.
Quien optó por el silencio durante gran parte del debate fue Diego Brancatelli, recordado por el escándalo personal que protagonizó meses atrás tras salir a la luz una relación paralela de varios años con la periodista Luciana Elbusto, mientras estaba casado con Cecilia Insinga.
En medio del intercambio, la conductora lanzó con ironía: "Moraleja, no mandes audios". Allí, Mariana Brey sumó una mirada filosa sobre las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de engañar. "Lo que hacen los tipos por una calentura. Las mujeres, creo que a la hora de infidelidad, somos más inteligentes", disparó la periodista.
Ese comentario habilitó finalmente la intervención de Brancatelli, quien preguntó: "O sea, ¿no es cuestión de moral sino de inteligencia?". Brey recogió el guante y sostuvo que, desde su punto de vista, no se trata de moral sino de inteligencia, una idea que fue respaldada por Marixa Balli, quien incluso reconoció haber sido infiel.
Ya sobre el cierre del tema, y luego de que varios panelistas compartieran anécdotas y consejos, el periodista rompió definitivamente el silencio con una frase que mezcló humor e incomodidad: "Yo soy el Gato Gaudio en la final del Roland Garros 2004. ¡Qué mal la estoy pasando! Vamos, otro temita. Nadie se muere de eso. Con amor y haciendo las cosas bien se resuelve".