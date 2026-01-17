El mercado laboral cambia de eje: más demanda industrial y empresas que deben adaptarse

“La pelota vuelve a la empresa”. Esa parece ser la premisa del presente clima de época que tiene un correlato en el mercado laboral. Porque hay sectores que demuestran cierto dinamismo en las búsquedas. Y otros vienen más rezagados. El área industrial de Pymes y empresas grandes junto a las áreas de administración y finanzas ocupan casi el 50% del total en nuestro caso, seguidas muy de cerca por las de perfiles comerciales y marketing con el 23%.

Hay sectores que demuestran cierto dinamismo en las búsquedas Logística, distribución y abastecimiento con un 12%, y cierran el panel las áreas de IT y RRHH y, en menor medida, otras búsquedas relacionadas a perfiles de Seguridad Patrimonial y Servicios varios. Vale recordar que hasta no hace mucho tiempo el sector de IT era el más demandante tanto de empresas locales como del exterior, hoy la ecuación cambió al compás de ser menos competitivos en comparación con otras latitudes por el tipo de cambio dólar pesos argentinos.

En este contexto, continua muy activo el requerimiento de perfiles industriales en sectores de planificación y control, mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Técnicos e Ingenieros mecánicos y especialmente electromecánicos en niveles Senior y SemiSenior, supervisores y coordinadores de sectores productivos, jefes de plantas y operaciones, son posiciones altamente demandadas. En perfiles comerciales los pedidos se concentran en ejecutivos de venta B2C y B2B, vendedores MM, Tele-vendedores, e-commerce, servicio al cliente, continuando con analistas y responsables de marketing para negocio B2B. En el sector logística confirmamos que hay un repunte en búsquedas que se viene dando desde comienzo del año, particularmente de perfiles vinculados a procesos de última milla, subproceso que creció significativamente.

unnamed (1) En empresas de logística hay un repunte en búsquedas El panorama se completa con que hoy las áreas de IT tienen menos demanda de lo habitual, y hay más disponibilidad de perfiles que, hasta no hace mucho tiempo estaban indisponibles. Las áreas de seguridad y ciberseguridad son la excepción y avanzan con demanda creciente. Se percibe un verano muy activo en vistas a la apertura de los presupuestos de head-count 2026 por parte de las empresas locales y headquarters de las globales con incorporaciones para febrero y marzo en niveles medios y operativos particularmente. Hay atisbos acerca de llegada de nuevas marcas y franquicias especialmente en actividades de retail, logística e commerce, seguros de salud y renta vitalicia, entre las consultas que se nos formularon.

Párrafo aparte merece la adaptabilidad de los departamentos de RH para satisfacer las demandas de los candidatos. Las empresas están flexibilizando los días de home office, horarios flexibles y especialmente los planes de salud que han sido revalorizados como un beneficio de importancia equivalente a la monetaria. Y se da una máxima: quienes hoy tienen home office no vuelven a la presencialidad 100% ni aún por mejor sueldo.