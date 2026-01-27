¡Una diva total! Wanda Nara gastaba una cifra millonaria por mes cuando vivía con Mauro Icardi en Turquía

Mientras Marina Calabró cuestiona la solvencia de Wanda Nara, en DDM aseguran que el estilo de vida de "príncipes" le está pasando factura.

El debate por el patrimonio de la mujer más mediática del país volvió a encender la pantalla de América TV. Durante la última emisión de DDM, la mesa liderada por Mariana Fabbiani analizó el nivel de vida de Wanda Nara tras las declaraciones de L-Gante y Maxi López en Olga, donde revelaron que la empresaria costeó un hotel de altísima gama en Suiza para un encuentro familiar.

¿Cuánto dinero gastaba Wanda Nara en Turquía? Sin embargo, fue Augusto Tartúfoli quien pateó el tablero al revelar los supuestos números rojos y el descontrol financiero que habría signado la época dorada de la conductora en Italia.

El polémico análisis sobre el "nivel de vida de príncipes" de Wanda Wanda Nara (2) Augusto Tartúfoli lanzó polémicas declaraciones en DDM sobre la economía de Wanda Nara. Foto: Instagram/ @wanda_nara. La discusión subió de tono cuando Tartu puso en duda el rol profesional de Wanda Nara y lanzó una definición lapidaria: "Son braguetazos que va pegando Wanda por la vida". Ante la defensa de Guido Záffora, quien destacó el trabajo de Wanda como manager de Icardi, el periodista no dio el brazo a torcer y desestimó su influencia en mercados internacionales: "Esa fantasía, esa gran mentira de Wanda que dice que es la representante, es una que tiene la birome cuando van a firmar los contratos. No la conocía nadie a Wanda en Turquía".

wanda nara Marina Calabró se mostró impactada por la cifra de 500.000 dólares que gastaría la mediática. Foto Instagram / wanda_nara El dato más fuerte de la tarde llegó al hablar de la etapa del futbolista en el Inter de Milán. Según Tartu, la pareja llevaba un ritmo de consumo insostenible para cualquier mortal. "Cuando a él le iba bien en el Inter, ellos hicieron una cuenta. Esto te lo cuenta gente que estuvo con ellos: Wanda gastaba medio palo verde por mes", sentenció el panelista.

wanda nara 3 El lujoso estilo de vida de Wanda e Icardi en Estambul fue cuestionado por su falta de "planificación". Instagram @wanda_nara El análisis financiero continuó con el foco puesto en las propiedades y vehículos de lujo que la pareja acumula en cada destino donde aterriza. "Evidentemente es gente que no tiene una planificación financiera. Ellos arman vidas de príncipes a cada lugar que van. Juegan en Estambul, compran una mansión, la amueblan, tienen dos Lamborghinis", describió Tartu sobre la dinámica de Wanda y Mauro.