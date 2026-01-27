¡Una diva total! Wanda Nara gastaba una cifra millonaria por mes cuando vivía con Mauro Icardi en Turquía
Mientras Marina Calabró cuestiona la solvencia de Wanda Nara, en DDM aseguran que el estilo de vida de "príncipes" le está pasando factura.
El debate por el patrimonio de la mujer más mediática del país volvió a encender la pantalla de América TV. Durante la última emisión de DDM, la mesa liderada por Mariana Fabbiani analizó el nivel de vida de Wanda Nara tras las declaraciones de L-Gante y Maxi López en Olga, donde revelaron que la empresaria costeó un hotel de altísima gama en Suiza para un encuentro familiar.
Sin embargo, fue Augusto Tartúfoli quien pateó el tablero al revelar los supuestos números rojos y el descontrol financiero que habría signado la época dorada de la conductora en Italia.
El polémico análisis sobre el "nivel de vida de príncipes" de Wanda
La discusión subió de tono cuando Tartu puso en duda el rol profesional de Wanda Nara y lanzó una definición lapidaria: "Son braguetazos que va pegando Wanda por la vida". Ante la defensa de Guido Záffora, quien destacó el trabajo de Wanda como manager de Icardi, el periodista no dio el brazo a torcer y desestimó su influencia en mercados internacionales: "Esa fantasía, esa gran mentira de Wanda que dice que es la representante, es una que tiene la birome cuando van a firmar los contratos. No la conocía nadie a Wanda en Turquía".
El dato más fuerte de la tarde llegó al hablar de la etapa del futbolista en el Inter de Milán. Según Tartu, la pareja llevaba un ritmo de consumo insostenible para cualquier mortal. "Cuando a él le iba bien en el Inter, ellos hicieron una cuenta. Esto te lo cuenta gente que estuvo con ellos: Wanda gastaba medio palo verde por mes", sentenció el panelista.
El análisis financiero continuó con el foco puesto en las propiedades y vehículos de lujo que la pareja acumula en cada destino donde aterriza. "Evidentemente es gente que no tiene una planificación financiera. Ellos arman vidas de príncipes a cada lugar que van. Juegan en Estambul, compran una mansión, la amueblan, tienen dos Lamborghinis", describió Tartu sobre la dinámica de Wanda y Mauro.
Finalmente, la lupa se posó sobre los ingresos actuales de la conductora de MasterChef Celebrity. Aunque es la figura del momento en la televisión argentina, su economía local no parece estar a la altura de sus pretensiones internacionales.
"Hay que decir que Wanda tiene un muy buen contrato en Telefe pero en pesos. Por mejor que sea, lo dolarizás y nunca es bueno", analizó Marina Calabró.