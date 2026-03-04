El periodista fue entrevistado en el mismo canal y al preguntarle por Marcelo, él opinó de forma muy directa y contundente.

Marcelo Tinelli fue sin dudas el tema principal meses atrás luego del escándalo que se desató por una supuesta amenaza a Juanita, su hija. Según ella, quien la llamó fue nada más y nada menos que Gustavo Scaglione.

Desde ese momento, el conductor fue duramente criticado por el ambiente de la televisión y también por su hija. Los meses pasaron, la polémica quedó atrás y ahora una conocida figura de América fulminó a Tinelli.

Se trata de Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, quien estuvo junto a Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda en lo que fue un mano a mano imperdible donde habló de todos los temas: "En algún momento traté de promocionarle algo".

Rodrigo Lussich, la figura de América que arremetió contra Marcelo Tinelli Una figura de América arremetió sin filtro contra Marcelo Tinelli y encendió la polémica "Pero no me gusta el doble discurso que tiene para muchas cosas… El tipo ha hecho cosas como el episodio de las valijas en el covid y el avión al sur. Son episodios públicos que me parecen muy criticables", comentó Lussich sin filtro alguno.