Una figura de América arremetió sin filtro contra Marcelo Tinelli y encendió la polémica
El periodista fue entrevistado en el mismo canal y al preguntarle por Marcelo, él opinó de forma muy directa y contundente.
Marcelo Tinelli fue sin dudas el tema principal meses atrás luego del escándalo que se desató por una supuesta amenaza a Juanita, su hija. Según ella, quien la llamó fue nada más y nada menos que Gustavo Scaglione.
Desde ese momento, el conductor fue duramente criticado por el ambiente de la televisión y también por su hija. Los meses pasaron, la polémica quedó atrás y ahora una conocida figura de América fulminó a Tinelli.
Se trata de Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, quien estuvo junto a Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda en lo que fue un mano a mano imperdible donde habló de todos los temas: "En algún momento traté de promocionarle algo".
Rodrigo Lussich, la figura de América que arremetió contra Marcelo Tinelli
"Pero no me gusta el doble discurso que tiene para muchas cosas… El tipo ha hecho cosas como el episodio de las valijas en el covid y el avión al sur. Son episodios públicos que me parecen muy criticables", comentó Lussich sin filtro alguno.
En otra parte se sinceró fuertemente y dejó en claro que "yo nunca fui un elegido, capaz hay un poquito de resentimiento. Nunca estuve entre sus favoritos". Estas declaraciones generaron revuelo en el mundo del espectáculo y se viralizaron rápidamente.