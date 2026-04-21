El jugador de la fecha: hizo todo en el triunfo de Gimnasia y fue la gran figura del fin de semana

Cuando un delantero hace más que goles, cambia la lógica del partido. Eso fue lo que logró Agustín Módica en la victoria de Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante Lanús, siendo la gran figura del fin de semana. El jugador anotó el tanto decisivo.

No fue solo el tanto que definió el resultado. Fue todo lo que pasó antes y después. Módica se peleó con los centrales, bajó a recibir, jugó de espaldas, salió del área cuando la jugada lo pedía y fue parte del circuito ofensivo. Entendió cada momento del partido y se adaptó a lo que el equipo necesitaba.

Su actuación fue integral. De esas que no siempre quedan reflejadas en la estadística, pero que se sienten en el desarrollo del juego. Fue referencia, fue descarga y también fue sacrificio. En un equipo que necesitaba respuestas, él apareció con soluciones.

El contexto también potencia su rendimiento. No eran tres puntos más: eran tres puntos clave, en la previa de un clásico ante Independiente Rivadavia. Y llegar con una actuación así no es un detalle menor.

Lo que se vio en la cancha ahora lo confirman los números. El partido de Agustín Módica fue tan completo como determinante en la victoria de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Marcó 1 gol, el que definió el partido, pero su influencia fue mucho más allá. Remató 4 veces, con 1 tiro al arco y 2 bloqueados, mostrando presencia constante en el área rival.

En el juego, participó con 32 toques, logró 3 regates sobre 3 intentos y recibió 3 faltas, siendo un problema permanente para la defensa. Además, ganó 7 de 11 duelos en el suelo y compitió en el juego aéreo con 6 disputas, de las cuales ganó 2.

También aportó desde lo físico y lo territorial: realizó 5 carreras, de las cuales 4 fueron progresivas, acumulando casi 60 metros de progresión y alcanzando una corrida máxima de 24,6 metros. Su movilidad fue clave para romper líneas y generar espacios.

En defensa también sumó: 2 recuperaciones, 1 intercepción y 1 entrada ganada, mostrando compromiso en todas las facetas del juego.

Quizás el dato más claro de su actuación no está en uno solo, sino en el conjunto. Módica no fue solo un goleador: fue un delantero total, que participó, luchó, generó y resolvió. Y por eso, los números no hacen más que confirmar lo que se vio: fue el jugador de la fecha.

El Gran Podio del fin de semana

Villalba

El podio de la fecha lo completan dos rendimientos muy altos. En segundo lugar, Iván Villalba, defensor de Independiente Rivadavia, que fue una garantía en el empate ante Banfield, imponiéndose en el juego aéreo y sosteniendo al equipo en los momentos más exigentes.

El tercer lugar es para Mansilla, volante de Deportivo Maipú, quien manejó los tiempos en el empate frente a Patronato y estuvo muy cerca de marcar con una chilena que pudo ser el gol del fin de semana.

Tres nombres propios en un fin de semana intenso. Pero uno que sobresale. Porque cuando un delantero juega así, el gol es solo una parte de la historia.