A días del Mundial 2026, la figura de un seleccionado europeo que podría perderse el certamen

Cada vez son más las selecciones nacionales que llegan a Estados Unidos, México y Canadá para instalarse en sus respectivos búnkeres, a pocos días del comienzo del Mundial 2026 , previsto para el 11 de junio. Sin embargo, entre los equipos que ya empiezan a arribar a los países anfitriones, la Selección de Suiza sufrió una baja importante, al menos por el momento.

El combinado europeo, que integra el Grupo B junto a Canadá, Bosnia y Qatar, no pudo contar en el viaje con Breel Embolo . El delantero de 29 años, actualmente en el Rennes de Francia, no logró embarcar rumbo a Estados Unidos, donde Suiza tendrá su base en San Diego.

El delantero se enteró que no podría viajar a horas de embarcar rumbo a San Diego.

La Federación Suiza de Fútbol emitió un comunicado para explicar la ausencia del atacante, quien se enteró de la situación apenas unas horas antes del embarque del plantel en Zúrich.

“Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar a Estados Unidos con el equipo en estos momentos”, informó la federación, al detallar que su ESTA —el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje— ya no figuraba como aprobada.

El posteo de la Selección para el delantero

Desde la cuenta oficial de la Selección de Suiza se tomaron la situación con humor y publicaron una imagen de los 25 jugadores a bordo del avión con el mensaje: “Un asiento libre, pero no por mucho tiempo. ¡Hasta pronto!”.

En la publicación, además, etiquetaron al delantero nacido en Camerún, que representa al seleccionado suizo y que disputará su tercer Mundial con el país, luego de participar de los mundiales en 2018, 2022 y esta nueva edición.