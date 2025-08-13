La polémica decisión de L-Gante con Wanda Nara tras la reconciliación con Tamara Báez

El artista sorprendió a todos con su accionar que marca el fin de su historia con la conductora de Telefe.

La historia romántica de L-Gante con Wanda Nara parece que finalmente tiene punto final. Es que el artista compartió en las últimas horas que retomó la relación con Tamara Báez, madre de la pequeña Jamaica.

En medio de todo esto, Elián Valenzuela decidió tomar una fuerte decisión respecto a la conductora de Telefe con quien tuvo un romance lleno de polémicas y escándalos. El artista decidió dejar de seguir en Instagram a la mediática y se volvió viral este gesto en redes.

Esta acción se da luego de que se los pudo ver juntos en un teatro viendo a Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, quien actuó en una obra. Allí llegaron junto a Jamaica y fue Wanda quien le entregó un hermoso ramo de flores a su exsuegra.

L-Gante y una decisión determinante con Wanda Nara Captura de pantalla 2025-08-13 105831 L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara. Foto: captura de pantalla Instagram/ @sqp_oficial. El cantante en comunicación con "Los Profesionales de Siempre" confirmó su reconciliación con Báez expresando que volvió con Tamara "en el mejor de los sentidos" y dejó en claro que se encuentran muy bien. También sostuvo que "la familia es lo primero" dejando en claro que ambos priorizaron estar bien por su hija y darse la oportunidad de volver a amarse.