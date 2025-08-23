Traición y enojo: el motivo por el que Luciano Castro y Gonzalo Heredia no se hablan más
Luego de trabajar juntos en decenas de producciones, Gonzalo Heredia le dijo adiós a Luciano Castro y aquí te contamos los detalles.
El nombre de Luciano Castro vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por un motivo ajeno a su actual relación. Mientras su ex pareja, Flor Vigna, deslizó que el actor "está loco", la periodista Paula Varela reveló en Intrusos el verdadero motivo de su alejamiento de Gonzalo Heredia, con quien supo tener una gran amistad.
La amistad entre los dos galanes se rompió durante la temporada teatral de la obra Desnudos, el último proyecto que compartieron. En ese momento, Luciano Castro se acababa de separar de Sabrina Rojas, la madre de sus dos hijos menores, que también formaba parte del elenco. La ruptura fue muy compleja, ya que Castro comenzó a salir con Flor Vigna poco tiempo después, lo que generó una tensión insoportable tanto para la expareja como para el resto de sus compañeros.
Te Podría Interesar
La incomodidad en los pasillos y camarines se hizo evidente, y la situación se volvió insostenible. Ante este panorama, Luciano decidió bajarse del proyecto, del que también era productor junto a Gonzalo Heredia. El actor, según la información de Varela, esperaba que su amigo saliera a bancarlo y le pidiera a Sabrina Rojas que se bajara de la obra, pero la respuesta de Heredia no fue la esperada.
"Para Luciano era muy incómodo, para él no podían seguir trabajando juntos. Entonces, él esperaba que Gonzalo Heredia diga, che, la corremos a Sabrina, ¿cómo arreglamos esto?", confió la periodista. "En ese momento que Luciano dice, ¿me bajo? Gonzalo no le dice, no, che, pará, vení. Quedate, vemos, hablamos con Sabrina. Que se baje ella, quedate vos. Y eso a Luciano le molestó y mucho", agregó.
La traición de Gonzalo Heredia marcó un antes y un después en su amistad. De acuerdo con la periodista, el actor, junto a su mujer Brenda Gandini, es más amigo de Sabrina Rojas. "La protegieron si querés o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano ya Luciano eso le molestó mucho", aseguró la integrante de Intrusos, confirmando que la decisión de Heredia de no apoyar a Castro fue el punto de quiebre que distanció a los actores hasta la actualidad.