Traición y enojo: el motivo por el que Luciano Castro y Gonzalo Heredia no se hablan más

El nombre de Luciano Castro vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por un motivo ajeno a su actual relación. Mientras su ex pareja, Flor Vigna, deslizó que el actor "está loco", la periodista Paula Varela reveló en Intrusos el verdadero motivo de su alejamiento de Gonzalo Heredia, con quien supo tener una gran amistad.

heredia y castro (1) Los antiguos compañeros de trabajo ya no se tratan. Redes sociales La amistad entre los dos galanes se rompió durante la temporada teatral de la obra Desnudos, el último proyecto que compartieron. En ese momento, Luciano Castro se acababa de separar de Sabrina Rojas, la madre de sus dos hijos menores, que también formaba parte del elenco. La ruptura fue muy compleja, ya que Castro comenzó a salir con Flor Vigna poco tiempo después, lo que generó una tensión insoportable tanto para la expareja como para el resto de sus compañeros.

La verdadera razón por la que Heredia y Castro ya no se hablan. La incomodidad en los pasillos y camarines se hizo evidente, y la situación se volvió insostenible. Ante este panorama, Luciano decidió bajarse del proyecto, del que también era productor junto a Gonzalo Heredia. El actor, según la información de Varela, esperaba que su amigo saliera a bancarlo y le pidiera a Sabrina Rojas que se bajara de la obra, pero la respuesta de Heredia no fue la esperada.

"Para Luciano era muy incómodo, para él no podían seguir trabajando juntos. Entonces, él esperaba que Gonzalo Heredia diga, che, la corremos a Sabrina, ¿cómo arreglamos esto?", confió la periodista. "En ese momento que Luciano dice, ¿me bajo? Gonzalo no le dice, no, che, pará, vení. Quedate, vemos, hablamos con Sabrina. Que se baje ella, quedate vos. Y eso a Luciano le molestó y mucho", agregó.