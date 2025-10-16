Joel Ojeda, ex Gran Hermano, desmintió la detención y compartió un fuerte comunicado

El exparticipante del reality de Telefe rompió el silencio a través de sus redes sociales tras la información que dio a conocer Ángel de Brito.

Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano, quedó en el medio de la polémica luego de que se difundió la información de que había sido detenido. Quien comunicó esto fue Ángel de Brito y posteriormente diferentes periodistas.

"Joel Ojeda de Gran Hermano detenido esta madrugada por promocionar apuestas ilegales", expresó el conductor de LAM en el inicio del escrito. Luego, agregó que "en la madrugada de hoy fue detenido el exconcursante de Gran Hermano, Joel Ojeda, por promocionar juegos de azar ilegales. La detención ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel".

En medio de todo esto, Joel decidió romper el silencio y realizó un fuerte comunicado: "Nunca estuve detenido, ni esposado. Si allanaron mi casa 12 personas para buscar quién sabe que, por supuesto, no encontraron nada. Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país".

El fuerte comunicado de Joel Ojeda, ex Gran Hermano Captura de pantalla 2025-10-16 181516 Joel Ojeda rompió el silencio y desmintió la detención. Foto: captura de pantalla X/ @joelojedaa1. Luego, agregó: "No les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes".