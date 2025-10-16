El polémico motivo por el que Joel Ojeda, ex Gran Hermano, fue detenido

Ángel de Brito informó en X (anteriormente Twitter) que el exparticipante del famoso reality fue detenido en la madrugada de este jueves.

Joel Ojeda, quien participó en Gran Hermano 2023, fue detenido este jueves en la madrugada en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel, según informó el periodista Ángel de Brito por medio de su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter).

"Joel Ojeda de #GranHermano detenido esta madrugada por promocionar apuestas ilegales", comienza diciendo el posteo del conductor de LAM.

Joel Ojeda detenido El exparticipante del reality fue detenido este jueves en la madrugada. X @AngeldebritoOk. Luego, de Brito detalló: "En la madrugada de hoy fue detenido el exconcursante de Gran Hermano, Joel Ojeda, por promocionar juegos de azar ilegales. La detención ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel. Ojeda ya había sido notificado en la sede de la Lotería hace cinco meses, pero a pesar de ello, continuó promocionando juegos de azar ilegales en sus redes".

"En este tipo de plataformas ilegales pueden ingresar menores de edad, y el detenido, utilizando su reconocimiento mediático, tenía llegada a más de 460.000 seguidores. La Lotería de la Ciudad, a cargo de Jesús Acevedo, ha realizado más de 30 allanamientos ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso", explicó el comunicador.

Joel Ojeda 2 El periodista Ángel de Brito fue quien brindó detalles de la situación de Ojeda. Instagram Joelojeda1. "A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 Cartas Documento. En el allanamiento se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas", contó el periodista,