Atención influencers: las apuestas ilegales no son un juego

La citación por parte de la Justicia a Wanda Nara y L-Gante por supuesta promoción de apuestas ilegales puso sobre la mesa un fenómeno que se viene repitiendo desde hace tiempo y no tiene ningún tipo de regulación: muchos personajes públicos promocionan productos y servicios de manera irresponsable en sus redes sociales.

La conductora y el cantante seguramente hicieron la promoción con el objetivo de ganar dinero, pero no midieron las consecuencias que puede traer que una figura seguida por millones de personas recomiende entrar a un sitio ilegal. No se puede promocionar cualquier cosa y la publicidad debe hacerse de manera responsable.

Una plataforma de juego clandestino no es un “entretenimiento”, es una organización ilegal que no solo opera al margen de la ley y evade impuestos sino que además no tienen ningún tipo de cuidado con los usuarios. Incluso el ingreso de menores de edad en este tipo de portales es algo habitual. La consecuencia es el crecimiento alarmante de la ludopatía infantil, problemas de salud mental en adolescentes y hasta intentos de suicidio.