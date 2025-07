Pantallas en vacaciones: ¿cuánto es demasiado para los chicos?

Vacaciones de invierno: más tiempo libre, mayor exposición

En época de vacaciones de invierno, la SAP emitió un documento para concientizar sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes. "Al no haber actividades rutinarias programadas, el tiempo frente a dispositivos suele aumentar", explicó Nachajón. La especialista aclaró que no todo uso de tecnología es negativo, pero destacó la importancia de distinguirlo del abuso: "No genera dependencia por estar más horas unos días, pero debemos alertarnos si hay irritabilidad, aislamiento o abandono de actividades que antes disfrutaban, como salir con amigos".