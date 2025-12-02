Fernanda Iglesias lapidaria tras las declaraciones de Ángel de Brito: "Quieren ver que me tire de un balcón"

Luego de las severas declaraciones vertidas al aire en LAM (América TV), por Ángel de Brito, sobre su desempeño profesional, Fernanda Iglesias respondió públicamente, manifestando un profundo malestar por lo que considera un ataque personal desmedido. El conflicto, que involucra también a Yanina Latorre, se intensificó tras una acusación que la periodista niega de manera rotunda, viéndose obligada a clarificar su situación ante la audiencia.

El ambiente se caldeó después de que Ángel de Brito expusiera detalles íntimos del detrás de escena de su programa, sugiriendo que Iglesias asistía en un estado comprometido. En sus dichos, el conductor afirmó: "Venía tan borracha que a veces le pedíamos que ni siquiera hablara, si estaba doblada", mientras que Latorre respaldó la versión aludiendo a supuestos intentos por asistirla. Estas manifestaciones reavivaron una contienda que se había originado meses atrás, cuando la panelista optó por dejar el programa alegando una oferta económica insuficiente, para luego ventilar información sensible sobre el círculo íntimo de sus ex compañeros.

Fernanda Iglesias (1) Fernanda Iglesias fue contundente durante su reciente descargo, donde refutó las graves acusaciones de su ex conductor. Foto: captura de video/ El Trece. En su réplica, concedida durante el programa conducido por María Julia Oliván en el streaming "Border", sin pelos en la lengua, Fernanda Iglesias fue incisiva al rechazar la veracidad de los hechos relatados, interpretando la maniobra como una táctica para desacreditarla. La comunicadora planteó un escenario hipotético: “Ponele que hubiera sido cierto, me tendrían que haber sacado de ese trabajo. Me tendrían que haber dicho 'bueno, mirá, no podés venir más porque estás doblada y no podés hablar'”, sugiriendo una inconsistencia en el timing de la denuncia. Además, enfatizó que no posee problemas de alcoholismo y que jamás se presentó a una obligación laboral en condiciones inadecuadas, asegurando que el relato construido es “algo que no es cierto”.

La verdad detrás de las explosivas acusaciones a Fernanda Iglesias Guerra mediática: Fernanda Iglesias responde con dureza a Ángel de Brito y a Yanina Latorre Guerra mediática: Fernanda Iglesias responde con dureza a Ángel de Brito y a Yanina Latorre. Video: Border Periodismo / X @Fran_Casaretto_ El tono de la ex panelista de LAM escaló al cuestionar la motivación detrás del ataque: “Me llamó la atención ese grado de maldad hacía mi. Digo 'Qué más me quieren hacer, qué quieren, verme que me tiro de un balcón, qué quieren?'” En esa misma conversación, la conductora del ciclo, sumó su propia experiencia al manifestar sentirse traicionada por el titular del programa. Iglesias concluyó que, si bien tiene el derecho de exponer información sobre ellos, tal como ellos lo hacen con el público, su principal motor es la defensa: “Hicieron un relato que no es real y me veo en la obligación de aclarar. No es colgarse, yo no los necesito pero me quiero defender”.