Todos los escándalos de Lizy Tagliani que reflotaron a la superficie

Lizy Tagliani es conocida en cada rincón de Argentina. Desde hace más de diez años, su nombre resuena en los bordes de la pantalla grande. Su primera participación fue en Showmatch 2014, donde sus diversos personajes no evitaron la risa de quienes consumían el programa de Marcelo Tinelli. En 2021 y 2022 condujo el programa 'Trato Hecho', también fue co-coconductora del programa radial 'Perros de la calle en Urbana Play FM' junto a Andy Kusnetzoff, en 2022 participó en 'Por el Mundo', luego fue la anfitriona de 'Got Talent Argentina 2023' y recientemente, se ganó un lugar en 'La Peña de Morfi'.

Pero, las recientes críticas de Viviana Canosa, ha sacado a flote el pasado oscuro de la conductora del programa de los domingos, y hoy, lucha por mantener su lugar e imagen en el canal de las tres pelotitas. Algunos de los escándalos pasaron como anécdota, otros, resonaron fuerte en el mundo mediático y farandulero.

"Aguante Tini"

La nueva polémica que rodea a Lizy Tagliani reflotó el intenso escándalo del año 2024, cuando la conductora lanzó una frase cruel y despectiva contra Camila Homs, algo que despertó una ola de indignación entre los usuarios.

Ocurrió en el programa de Susana Giménez, durante el desafío “Mi pareja puede”. Tras perder una de las pruebas, la humorista arremetió sin filtro contra la modelo. “Qué bronca, qué suerte que tiene esta cornuda. Estos gatos siempre tienen suerte. Aguante Tini”, haciendo referencia al vínculo de Rodrigo De Paul con Martina Stoessel en ese momento.

Días posteriores al hecho Tagliani pidió disculpas, pero, las acusaciones de Canosa generaron que los internautas volvieran a revolver aquella situación.

"Me las metí en el bolso"

“Una vez me robé unas botellas de vino de un lugar el Día del Amigo”, dijo anecdótica. “Lo fue a devolver. Le dio cargo de conciencia al otro día”, sumó Nicole Neumann. El acontecimiento ocurrió en uno de los tantos programas de Olga, en donde Tagliani y Neumann estuvieron invitadas.

Lizy continuó: “Y yo vi unas botellas ahí atrás y me las empecé a meter en el bolso… de chiste”, una de las panelistas del stream disparó picante: “Ahora a los chorros le dicen ‘de chiste’”.

“Me levanto al otro día y cuando me voy a trabajar en la radio digo ‘¡qué pesada esta mochila!’. Ahí tenía como cuatro botellas de vino que me había llevado y empecé a llamar al restaurante. Las iba a devolver, pero me las regalaron porque me dijeron que estaban pagas”, completó la humorista.

"Beso, hermoso"

El chat que la dejó 'mal parada'. En conjunto con las declaraciones de Viviana Canosa, salieron a la luz las conversaciones entre Tagliani y Martín Bisio, quien fue pareja de Marcela Tauro durante ocho años. La humorista, quien era amiga de Tauro, decidió escribirle al joven. El supuesto encuentro entre la conductora de La Peña de Morfi y Bisio, no se habría llevado a cabo. Los mensajes que se expusieron datan del 1° de septiembre y el tercer día del mismo mes. Los chats de Lizy Tagliani y Martín Bisio. Créditos: Captura de Pantalla / LAM.

"Parecía el chofer"

Sebastián Fariña habló en LAM y explicó que la relación con Lizy Tagliani no fue pública desde el comienzo por pedido del mismo. El hombre calificó el vínculo como tormentoso, y aseguró que “ella tenía mucho carácter”. Más adelante, reconoció que se 'enamoró del personaje', y agregó que en la dinámica cotidiana, “no parecía la pareja, parecía el chofer”. Consultado por Ángel de Brito acerca de si coincidía con las declaraciones de Viviana Canosa, Fariña respondió: “coincido con Canosa”.

“No le creo nada” fue otra frase contundente de Fariña, y la trató de autoritaria. También se refirió al desempeño de la conductora como peluquera: “Trataba mal a las señoras mayores, pero después lo hacía como chiste. Lo resolvía con humor”.

"Eso no se puede, es ilegal"

Lizy confesó en el año 2014, durante el programa Intrusos (América TV), un accionar ilegal, puntualmente cuando falleció su mamá.

"Llamo a la emergencia (la atiende una mujer que pregunta en donde había fallecido la mujer), mi mamá está en la cochería y murió en mi casa", a lo que la enfermera responde: "Pero eso no se puede, eso es ilegal, usted tiene que llamar a la policía, tiene que hacerle una autopsia, porque eso es un delito la movieron de su casa", expresó Lizy en aquel entonces.

Luego, Tagliani contó que había llamado a una 'amiga', y le dijo "El médico de mi clínica que está autorizado para esas cosas, va a ir y va a chequear todo".