Suspendieron el juicio de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa por una llamativa razón

Tras un intenso cruce judicial y mediático entre la polémica conductora y la comediante, la Justicia decidió suspender el curso del litigio.

El enfrentamiento entre las dos figuras de la televisión sumó un nuevo episodio en el ámbito judicial, en el que parece haber encontrado un cierre inesperado. Según los detalles expuestos por Ángel de Brito en LAM (América TV), la instancia de debate oral que enfrentaba a Lizy Tagliani y Viviana Canosa fue cancelada.

El origen de la polémica se remonta al mes de abril del corriente año, cuando la exconductora de El Trece profirió graves señalamientos contra algunas figuras del espectáculo. Dichas aseveraciones derivaron en una presentación formal ante los tribunales federales de Comodoro Py, que incluyó a Lizy Tagliani y a su compañera Costa, además de otras personalidades del medio como Florencia Peña y Elizabeth Vernaci. En aquel expediente, la picante periodista consignó supuestas pruebas relacionadas con tráfico de personas, explotación sexual y abuso infantil, generando una inmediata y masiva reprobación en el círculo artístico.

La lucha de Lizy Tagliani ante la fuerte denuncia de Viviana Canosa El juicio de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa fue suspendido El juicio de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa fue suspendido. Video: LAM (América TV) Frente a la seriedad de estas manifestaciones, Lizy Tagliani desestimó por completo las acusaciones y contestó con una demanda por “daños y perjuicios”. La acción legal se sustentó en el argumento de que las expresiones de su colega “afectaron su vida personal y el proceso de adopción de su hijo, Tati”. Posteriormente, la conductora de radio y televisión, junto a su representante legal, realizaron una rectificación parcial ante la prensa, asegurando que “nunca se acusó directamente a Lizy de abuso de menores”, aunque sí confirmaron haber solicitado una investigación en el fuero judicial

Viviana Canosa Viviana Canosa no pudo demostrar en la Justicia sus acusaciones contra Lizy Tagliani. Captura de video YouTube / Carnaval Stream La determinación de abonar las multas establecidas habría sido tomada por Viviana Canosa recientemente. El motivo sería “para evitar el juicio penal y un eventual veredicto desfavorable”, tal como detalló el conductor de LAM. De Brito sentenció al respecto que: “Pagar las multas significa hacerse cargo. Si querés evitar un veredicto, pagás las multas”. Esta acción, si bien paraliza el procedimiento, es interpretada como un reconocimiento implícito.