Confirmado por Maia Reficco: el tierno posteo con Franco Colapinto que blanquea el noviazgo

Los tortolos ya no se ocultan y esta vez, la encargada de mostrar su amor fue la cantante en sus redes sociales.

Tras meses de indirectas en redes sociales y de que el propio piloto se declarara "solterísimo" ante la prensa para despistar, la actriz y cantante Maia Reficco decidió dar el paso definitivo y blanquear su relación con Franco Colapinto. A través de una historia en Instagram, la actriz compartió una tierna imagen donde se la ve apretándole los cachetes al piloto argentino.

Acompañada de una mención, un corazón blanco y la bandera argentina. Esta publicación oficial llega apenas unos días después de que se filtrara una fotografía de la pareja compartiendo una cena íntima en el barrio porteño de Palermo, un encuentro que había terminado de encender todas las alarmas mediáticas.

La foto del piloto image Maia y Franco en redes. IG @maiareficco

Franco se encuentra en Buenos Aires protagonizando un evento histórico para el deporte motor nacional: luego de 14 años, la Fórmula 1 volvió a girar por las calles de la ciudad. Ante más de medio millón de personas reunidas en un circuito callejero armado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, el pilarense no solo manejó el Lotus E20 de la escudería Alpine, sino que también tuvo el honor de conducir la mítica "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, utilizando justamente la réplica del casco original del pentacampeón mundial que se ve en la postal amorosa.

La visita de Colapinto a la Argentina se convirtió así en un doble triunfo que acaparó todas las miradas. Por un lado, se consagró ante el público local que deliró viéndolo hacer trompos y quemar neumáticos en pleno Palermo, consolidando su estatus como la nueva gran figura del automovilismo nacional en su llegada al equipo Alpine.