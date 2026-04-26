"Franco Colapinto va a ser campeón del mundo": las palabras de María Catarineu, mánager del piloto argentino

María Catarineu, mánager de Franco Colapinto, habló en exclusiva con MDZ sobre la carrera del piloto argentino.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto cerró un domingo soñado acompañado de más de 500 mil personas en su Road Show por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el hombre de Alpine estuvo junto a sus mánagers, María Catarineu y Jamie Campbell.

La española habló en exclusiva con MDZ Online deshaciéndose en elogios para el argentino, y hasta afirmó que cree en un "100%" que puede ser campeón del mundo en el futuro.

"Franco es auténtico, tiene talento y es un niño que con muchísimo esfuerzo ha llegado muy lejos" afirmó con orgullo Catarineu. Y agregó: "es un ejemplo".

Maria Catarineu Colapinto Roadshow MDZ Online A su vez, la mánager de Colapinto sostuvo que le encantaría que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina en forma de circuito en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez cuya remodelación ya se encuentra en proceso.

Los autos que manejó Franco Colapinto en su Roadshow El Road Show de Franco Colapinto revolucionó el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reunió a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo.