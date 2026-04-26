Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras su histórico Road Show en Palermo ante 500 mil personas

Luego de concluir un evento histórico en las calles de Buenos Aires, Franco Colapinto tiene que prepararse para su próxima carrera de Fórmula 1.

Una vez finalizada la participación de Franco Colapinto en el imponente Road Show que tomó las calles de Palermo, donde hizo vibrar al público a bordo del Lotus E20 con motor V8 y también manejó la réplica del Mercedes-Benz W196, la legendaria “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955, el piloto de Pilar ya pone la mira en lo que viene.

Sin demasiado margen, el argentino deberá reinsertarse en la dinámica de la Fórmula 1, que retomará su calendario el próximo fin de semana con el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha. La categoría regresa tras un receso de casi un mes desde la última competencia en Japón, una pausa obligada por el conflicto en Medio Oriente que derivó en la suspensión de las pruebas en Bahréin y Arabia Saudita.

El Gran Premio de Miami, la próxima carrera de Colapinto en la F1 El compromiso en territorio estadounidense marcará, además, la segunda cita con formato sprint de la temporada —sobre un total de seis previstas para 2026—. Para Franco Colapinto será su octava experiencia bajo esta modalidad, un terreno que aún le resulta adverso, ya que todavía no ha conseguido sumar puntos desde su desembarco en la Máxima.

franco colapinto palermo El Gran Premio de Miami, el próximo evento de Franco Colapinto. NA

Miami, como ya es habitual, propone una fusión de alto nivel entre deporte y espectáculo, con la presencia de celebridades internacionales y un despliegue que excede lo estrictamente competitivo. Sin embargo, el foco también estará puesto en un campeonato que empieza a tomar forma en sus primeras jornadas.