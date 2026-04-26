La emoción de Franco Colapinto tras histórico Road Show en Palermo: "Nunca pensé que iba a vivir algo así"
Luego de una jornada histórica ante 500 mil personas, Franco Colapinto se mostró muy feliz por todo el apoyo que le brindaron sus fans en un evento especial.
Franco Colapinto hizo vibrar a Buenos Aires en una jornada inolvidable para el automovilismo argentino. A bordo del Lotus E20 con imagen de Alpine y de la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, el piloto desató la locura de los miles de fanáticos que colmaron la Avenida del Libertador, con trompos, aceleraciones a fondo y el rugido del motor V8 como gran protagonista.
Ya sobre el final del Road Show, el pilarense no pudo ocultar su emoción y agradeció el cariño del público, consciente de haber vivido uno de los momentos más especiales de su carrera. La exhibición convirtió a Palermo en una verdadera fiesta de la Fórmula 1 y dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de los fanáticos.
"Son unos capos. Los amo a los argentinos, son los mejores fans del mundo y está bueno demostrarlo así porque estamos mostrando a la F1 que merecemos volver al calendario y tener una fecha", se ilusionó el pilarense, quien sueña con volver a subirse a un monoplaza en Buenos Aires pero corriendo de manera oficial.
La emoción de Franco Colapinto tras su histórico Road Show
Por otro lado, Franco Colapinto expresó sus sensaciones tras un día histórico para él: "Personalmente, fue un gran día, lo disfruté un montón y es un sueño hecho realidad. Muy feliz de disfrutar con toda la gente, que me estuvo bancando desde hace tanto tiempo", lanzó.
"Es increíble lo que generó, me pone muy feliz y demuestra lo que somos los argentinos. Nunca pensé que iba a vivir algo así. Es un placer haber traído este show. Estoy cayendo de a poco. Es una locura la cantidad de gente que vino. Soy un agradecido, pocos tienen la chance de hacer un evento así en su país. No me lo voy a olvidar más", continuó.
Colapinto pidió por el regreso de la F1 a Buenos Aires
Luego, nuevamente pidió por la vuelta del Gran Premio de Buenos Aires (no se corre desde 1999): "¿500 mil personas vinieron? Es récord. Si hacemos un Gran Premio lo llenamos y hacemos récord. Si en un día ya juntamos 500 mil personas... El récord era de Silverstone con 500 mil pero en tres días. Les agradezco a todos, es increíble. Veo a gente colgada de todos lados, ja".
Por último, Colapinto reconoció que se va con muchas fuerzas de cara al Gran Premio de Miami, la próxima cita de la Fórmula 1: "Me voy recargado para Miami. Toca enfocarse en eso y tratar de hacer lo mejor. Siempre buscamos dejar a Argentina en lo más alto y ojalá que Miami sea un gran finde", concluyó.