La emoción de Franco Colapinto tras histórico Road Show en Palermo: "Nunca pensé que iba a vivir algo así"

Franco Colapinto hizo vibrar a Buenos Aires en una jornada inolvidable para el automovilismo argentin o. A bordo del Lotus E20 con imagen de Alpine y de la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, el piloto desató la locura de los miles de fanáticos que colmaron la Avenida del Libertador, con trompos, aceleraciones a fondo y el rugido del motor V8 como gran protagonista.

Ya sobre el final del Road Show, el pilarense no pudo ocultar su emoción y agradeció el cariño del público, consciente de haber vivido uno de los momentos más especiales de su carrera. La exhibición convirtió a Palermo en una verdadera fiesta de la Fórmula 1 y dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de los fanáticos.

"Son unos capos. Los amo a los argentinos, son los mejores fans del mundo y está bueno demostrarlo así porque estamos mostrando a la F1 que merecemos volver al calendario y tener una fecha", se ilusionó el pilarense, quien sueña con volver a subirse a un monoplaza en Buenos Aires pero corriendo de manera oficial.

Por otro lado, Franco Colapinto expresó sus sensaciones tras un día histórico para él: "Personalmente, fue un gran día, lo disfruté un montón y es un sueño hecho realidad. Muy feliz de disfrutar con toda la gente, que me estuvo bancando desde hace tanto tiempo", lanzó.

"Es increíble lo que generó, me pone muy feliz y demuestra lo que somos los argentinos. Nunca pensé que iba a vivir algo así. Es un placer haber traído este show. Estoy cayendo de a poco. Es una locura la cantidad de gente que vino. Soy un agradecido, pocos tienen la chance de hacer un evento así en su país. No me lo voy a olvidar más", continuó.

Colapinto pidió por el regreso de la F1 a Buenos Aires

Luego, nuevamente pidió por la vuelta del Gran Premio de Buenos Aires (no se corre desde 1999): "¿500 mil personas vinieron? Es récord. Si hacemos un Gran Premio lo llenamos y hacemos récord. Si en un día ya juntamos 500 mil personas... El récord era de Silverstone con 500 mil pero en tres días. Les agradezco a todos, es increíble. Veo a gente colgada de todos lados, ja".

colapinto en palermo1 Postales del Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Marina Esspeche/MDZ

Por último, Colapinto reconoció que se va con muchas fuerzas de cara al Gran Premio de Miami, la próxima cita de la Fórmula 1: "Me voy recargado para Miami. Toca enfocarse en eso y tratar de hacer lo mejor. Siempre buscamos dejar a Argentina en lo más alto y ojalá que Miami sea un gran finde", concluyó.