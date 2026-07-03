Conmoción: encontraron muerta a la periodista Roxana Guzmán que había grabado su secuestro

La Fiscalía de Veracruz confirmó este viernes el hallazgo de los restos de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada hace un mes de su vivienda en Nanchital, al sur del estado mexicano de Veracruz. En el marco de la investigación, las autoridades detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas con la desaparición y el asesinato de la comunicadora.

Entre los arrestados figuran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. Hasta el momento, la Fiscalía no informó cuál es la principal línea de investigación sobre el homicidio.

De acuerdo con la información oficial, entre los presuntos integrantes del grupo criminal detenido se encuentran:

Según el relato de la mamá de la periodista, José del Carmen N fue reconocido como una de las personas que ingresó a la vivienda y participó del secuestro .

Julio César N.

Luis Enrique N.

Juan Carlos N.

Ismael N.

La Fiscalía sostuvo que los agentes "presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo".

Cómo fue el secuestro de Roxana Guzmán

X | @MLopezSanMartin

El secuestro ocurrió en la casa donde vivía parte de la familia de Roxana Guzmán y quedó registrado por cámaras de video. Según relató su madre, Rubicelia Ramírez, un grupo armado derribó la puerta de la vivienda y redujo a la periodista en el patio.

Tras sacar a los familiares del domicilio, los agresores subieron a Guzmán a un vehículo y se la llevaron. La madre aseguró que los hombres vestían como policías y que, cuando preguntó adónde trasladaban a su hija, respondieron que la llevaban "a la comandancia".

El impacto del crimen en México

La familia de Roxana Guzmán denunció rápidamente el secuestro y solicitó la intervención de las autoridades federales. Según el caso relatado, la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), pero un mes después las autoridades confirmaron que la periodista había sido asesinada.

Con este crimen, Veracruz suma 34 periodistas asesinados y continúa siendo la entidad con más homicidios de trabajadores de prensa en México. De acuerdo con la información disponible, durante 2026 ya fueron asesinados tres periodistas en el país y los tres casos ocurrieron en Veracruz.

Qué se sabe sobre la investigación

Los restos de Roxana Guzmán fueron encontrados en un rancho ubicado en Moloacán, localidad situada a pocos kilómetros de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste. Los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen y determinar sus responsabilidades.